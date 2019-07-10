Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС СШАРБК 16:10
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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Общество
Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи
Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено в 17:51
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Общество
Мария Бутина не сможет вернуться в Россию раньше декабря
Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина не сможет вернуться на родину раньше декабря текущего года.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших
На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
СМИ рассказали о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе
Несколько недель в закулисьях обсуждался роман между 46-летним Максимом Виторганом и 27-летней Нино Нинидзе, но все было лишь на уровне слухов.
Обновлено в 03:52
Общество
Мэр Алексей Шабельник ответил на вопросы невельчан
Мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник продолжает плановые встречи с населением муниципального образования.
Обновлено в 18:48
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено в 09:53
Политика
Кузнецова: вызволенным из Ирака детям помогут устроиться в детсады
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заверила, что российским детям, вызволенным из Ирака, помогут устроиться в детские сады.
Обновлено в 19:38
Экономика
Автодилеры назвали желаемую комиссию при покупке машин с помощью карты
Российская ассоциация автодилеров предлагает установить максимальную сумму комиссии, которая оплачивается при покупке машины с помощью банковской карты, на уровне 1–1,5 тыс. рублей.
Обновлено в 19:05
Политика
Цискаридзе возмутился нецензурной бранью в адрес Путина
Российский артист балета и ректор Вагановской академии Николай Цискаридзе резко осудил выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина и память его покойных родителей.
Обновлено в 12:59
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Автоколонна главы Донецкой области попала под обстрел
Обновлено в 12:49
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Общество
Сахалин, Забайкалье и Ямал могут создать IT-стойбища
В апреле 2019 года на II встрече губернаторов Северного форума, состоявшейся в рамках Международного арктического форума, глава Югры Наталья Комарова предложила внедрить проект "IT-стойбище" и в других странах мира.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Армия Хафтара направила под Триполи подкрепление
Армия Хафтара направила под Триполи подкрепление для решающего штурма Командующий ЛНА Халифа Хафтар ранее объявил о наступлении на столицу Ливии Триполи.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич оправдался за обидные слова о россиянах
В беседе Ксения задавала множество каверзных вопросов и, конечно же, не смогла смолчать о последнем скандале, когда россияне очень обиделись на своего кумира.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни
Певица Марина Хлебникова рассказала о том, что страдает от серьезного заболевания и не строит планов на годы вперед.
Обновлено в 19:07
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено в 18:47
Общество
В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность
На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено в 18:55
Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40