Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС СШАРБК 16:10

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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Эксперты нашли причину резкого укрепления рубля

Газета.Ru19:50

Эксперты: рубль резко укрепился к доллару в среду благодаря заявлению главы ФРС США

ТАСС14:12

Курс доллара снизился после выступления главы ФРС США

RT на русском16:34

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

РБК16:10

Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Ведомости15:25

Рубль подорожал после заявлений главы ФРС США

РИА Новости17:49

Курс рубля вырос после заявления главы ФРС США о рисках экономики

Коммерсантъ12:59
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:42, Вашингтон
Общество

Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи

Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено в 17:51
Экономика

В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу

Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Общество

Мария Бутина не сможет вернуться в Россию раньше декабря

Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина не сможет вернуться на родину раньше декабря текущего года.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших

На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

СМИ рассказали о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе

Несколько недель в закулисьях обсуждался роман между 46-летним Максимом Виторганом и 27-летней Нино Нинидзе, но все было лишь на уровне слухов.
Обновлено в 03:52
Общество

Мэр Алексей Шабельник ответил на вопросы невельчан

Мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник продолжает плановые встречи с населением муниципального образования.
Обновлено в 18:48
Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие

Запущенные с Плесецка космические аппараты взяты на управление

Обновлено в 19:34
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено в 09:53
Политика

Кузнецова: вызволенным из Ирака детям помогут устроиться в детсады

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заверила, что российским детям, вызволенным из Ирака, помогут устроиться в детские сады.
Обновлено в 19:38
Экономика

Автодилеры назвали желаемую комиссию при покупке машин с помощью карты

Российская ассоциация автодилеров предлагает установить максимальную сумму комиссии, которая оплачивается при покупке машины с помощью банковской карты, на уровне 1–1,5 тыс. рублей.
Обновлено в 19:05
Политика

Цискаридзе возмутился нецензурной бранью в адрес Путина

Российский артист балета и ректор Вагановской академии Николай Цискаридзе резко осудил выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина и память его покойных родителей.
Обновлено в 12:59
Общество

Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей

Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Автоколонна главы Донецкой области попала под обстрел

Обновлено в 12:49
Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Общество

Сахалин, Забайкалье и Ямал могут создать IT-стойбища

В апреле 2019 года на II встрече губернаторов Северного форума, состоявшейся в рамках Международного арктического форума, глава Югры Наталья Комарова предложила внедрить проект "IT-стойбище" и в других странах мира.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

Армия Хафтара направила под Триполи подкрепление

Армия Хафтара направила под Триполи подкрепление для решающего штурма Командующий ЛНА Халифа Хафтар ранее объявил о наступлении на столицу Ливии Триполи.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич оправдался за обидные слова о россиянах

В беседе Ксения задавала множество каверзных вопросов и, конечно же, не смогла смолчать о последнем скандале, когда россияне очень обиделись на своего кумира.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес

Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни

Певица Марина Хлебникова рассказала о том, что страдает от серьезного заболевания и не строит планов на годы вперед.
Обновлено в 19:07
Происшествия

Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

Обновлено в 18:47
Общество

В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность

На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено в 18:55
Армия и оружие

В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер

Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Политика

Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Происшествия

В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной

Обновлено в 04:16
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета

Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Политика

Меркель сделала заявление после приступа

Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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