Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС СШАРБК вчера в 16:10

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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Почему рубль подорожал после заявлений главы ФРС США

RT на русском09:37

Эксперты: рубль резко укрепился к доллару в среду благодаря заявлению главы ФРС США

ТАССвчера в 14:12

Эксперты определили причину резкого падения доллара

Газета.Ru05:23

Курс доллара: коррекция рубля вверх может оказаться краткосрочной

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Заявления главы ФРС США «уронили» доллар

Мойка78вчера в 17:48

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

РИА Новостивчера в 17:49

Рубль днем продолжает расти к доллару и евро на ожидании смягчения политики ФРС

ПРАЙМ07:38
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Происшествия

Спасатели назвали возможную причину пожара на территории ТЭЦ в Мытищах

Обновлено в 09:20
Финансы

Внешний долг России вырос на 6,1% за полгода

Согласно статистике Банка России, на начало июля 2019 года внешний долг РФ составил $482,4 млрд.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Экс-депутата Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн

Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве 50 миллионов долларов у совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена.
Обновлено в 09:49
Политика

Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском

Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой

Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
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В Москве вскроют ядерный могильник

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Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Футбол

РФС снял с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) по итогам заседания палаты по разрешению споров снял запрет с самарских "Крыльев Советов" на регистрацию новых игроков.
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Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест

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Происшествия

Назван возможный виновник гибели российской гандболистки в Польше

Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Начальника полиции Омска задержали за драку в московском метро

Обновлено в 08:57
Теннис

Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона

Обновлено в 09:29
Музыка

Станислав Садальский назвал новый клип Димы Билана «колхозом»

Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева сходили с детьми в зоопарк Юрмалы

В Instagram Лизы Галкиной, пятилетней дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина, опубликовано новое видео.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Вылетевший в Париж из Петербурга самолет вернулся в Пулково

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Париж, вернулся в аэропорт Пулково из-за неисправности.
Обновлено в 08:42
Гаджеты

В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали о способах, как избежать взрыва аккумулятора смартфона.
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Общество

В работе оператора Yota произошел сбой

10 июля пользователи российской «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе.
Обновлено в 10:33
Здоровье

Половина новых лекарств оказалась не лучше старых, выяснили ученые

Примерно половина "инновационных" лекарств, появляющихся в аптеках европейских стран сегодня, оказалась ничем не лучше старых препаратов, которые они заменяют в продаже.
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Согласно проведенному опросу, большинство респондентов, а именно 83%, исключают подобные конфликты в местах своего проживания.
Обновлено в 05:40
Здоровье

Более 50 больниц Зауралья получат новое оборудование

Обновлено в 05:28
Общество

В Сочи объявили экстренное предупреждение о непогоде

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях в Сочи распространило управления ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:56
Футбол

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос ожидает пополнение в семье

Обновлено в 09:24
Общество

В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы

Столичный зоопарк закупил два мамонтовых осла пуату. Об этом размещена информация на сайте госзакупок Москвы.
Обновлено в 08:24
Политика

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Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
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Компания Mercedes-Benz отзывает в России 52 автомобиля Mercedes-Benz C-Сlass, E-Class и GLK из-за дефекта в системе рулевого управления.
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Суд оставил Элину Сушкевич под домашним арестом

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В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.
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Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми

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Начальник управления главного оперативного управления Генерального штаба РФ Андрей Стерлин рассказал об отказе США от переговоров с Россией и Китаем о неразмещении оружия в космосе.
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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