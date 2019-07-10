Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС СШАРБК вчера в 16:10
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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Финансы
Внешний долг России вырос на 6,1% за полгода
Согласно статистике Банка России, на начало июля 2019 года внешний долг РФ составил $482,4 млрд.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Экс-депутата Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн
Бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве 50 миллионов долларов у совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена.
Обновлено в 09:49
Политика
Найдена первая жертва войны в Донбассе при Зеленском
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
Общество
В Москве вскроют ядерный могильник
Обновлено в 09:17
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Футбол
РФС снял с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых футболистов
Российский футбольный союз (РФС) по итогам заседания палаты по разрешению споров снял запрет с самарских "Крыльев Советов" на регистрацию новых игроков.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест
Обновлено в 08:47
Происшествия
Назван возможный виновник гибели российской гандболистки в Польше
Обновлено вчера в 12:09
Теннис
Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона
Обновлено в 09:29
Музыка
Станислав Садальский назвал новый клип Димы Билана «колхозом»
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева сходили с детьми в зоопарк Юрмалы
В Instagram Лизы Галкиной, пятилетней дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина, опубликовано новое видео.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Вылетевший в Париж из Петербурга самолет вернулся в Пулково
Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Париж, вернулся в аэропорт Пулково из-за неисправности.
Обновлено в 08:42
Гаджеты
В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали о способах, как избежать взрыва аккумулятора смартфона.
Обновлено в 05:50
Общество
В работе оператора Yota произошел сбой
10 июля пользователи российской «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе.
Обновлено в 10:33
Здоровье
Половина новых лекарств оказалась не лучше старых, выяснили ученые
Примерно половина "инновационных" лекарств, появляющихся в аптеках европейских стран сегодня, оказалась ничем не лучше старых препаратов, которые они заменяют в продаже.
Обновлено в 07:18
Общество
Опрос: россияне не верят в массовые конфликты на национальной почве
Согласно проведенному опросу, большинство респондентов, а именно 83%, исключают подобные конфликты в местах своего проживания.
Обновлено в 05:40
Здоровье
Более 50 больниц Зауралья получат новое оборудование
Обновлено в 05:28
Общество
В Сочи объявили экстренное предупреждение о непогоде
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях в Сочи распространило управления ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:56
Футбол
Новичок «Зенита» Дуглас Сантос ожидает пополнение в семье
Обновлено в 09:24
Общество
В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы
Столичный зоопарк закупил два мамонтовых осла пуату. Об этом размещена информация на сайте госзакупок Москвы.
Обновлено в 08:24
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Авто
В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 52 автомобиля Mercedes-Benz C-Сlass, E-Class и GLK из-за дефекта в системе рулевого управления.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Суд оставил Элину Сушкевич под домашним арестом
Реаниматолога отправили под домашний арест 29 июня.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Иранские корабли попытались остановить британский танкер
В Ормузском проливе пять вооруженных иранских кораблей попытались остановить британский танкер, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми
Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
США отказались от переговоров о неразмещении оружия в космосе
Начальник управления главного оперативного управления Генерального штаба РФ Андрей Стерлин рассказал об отказе США от переговоров с Россией и Китаем о неразмещении оружия в космосе.
Обновлено в 06:41
Наука
Сладкий ликбез: развенчиваем мифы о сахаре
Одни имеют в виду вообще все углеводы и гликемический индекс продуктов, то есть их способность повышать сахар в крови, другие — добавленный сахар, тот самый, который мы кладем в чай и на котором варим варенье.
Обновлено в 07:18