Финансы
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США ПауэллаВедомости вчера в 15:25
Индекс Мосбиржи в среду днем прибавлял до 0,3%, но к закрытию скорректировался до значений вторника – 2822,75 пункта. Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 07:51, Вашингтон
Здоровье
Ученые признали прививки от гриппа безопасными для беременных женщин
Дети женщин, получивших прививку от свиного гриппа во время беременности, не страдают от проблем со здоровьем и задержек в развитии, как этого опасались некоторые врачи и обыватели в прошлом.
Обновлено в 04:27
Экономика
Промсвязьбанк и три НПФ достигли компромисса по выходу фондов из капитала банка
Промсвязьбанк (ПСБ) достиг компромисса по спору о незаконности выхода из его капитала после санации трех НПФ — «Будущее», «Сафмар» и «Доверие», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя банка.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
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Обновлено в 07:41
Футбол
Владимир Габулов ушел с поста главы Минспорта Северной Осетии
Владимир Габулов по собственному желанию покинул пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и назначен советником главы республики по развитию футбола.
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Обновлено в 04:31
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Политика
Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Еще одно здание и склад загорелись около ТЭЦ в Мытищах
Еще одно административное здание и склад из легких металлических конструкций загорелись рядом с ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах из-за теплового воздействия от пожара.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Пятилетний россиянин пропал в Польше
Пятилетний россиянин Давид Жуковский пропал в Польше.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Москве на акции в поддержку крымских татар задержали более 50 человек
Обновлено в 07:06
Финансы
Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США
Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Макаревич оправдался за оскорбление россиян
Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич, известный своими антироссийскими заявлениями, попытался оправдаться за то, что назвал русских людей кочевниками, привыкшими «гадить, потому что они не сидят на местах».
Обновлено вчера в 21:44
Общество
На Свердловскую область вновь идут грозы и шквалистый ветер
Завтра, 12 июля, на территории Свердловской области ожидаются грозы и порывы ветра до 20 м / с. Как сообщили РИА "Новый День" в пресс-службе областного ГУ МЧС, предупреждения об этом направлены в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики.
Обновлено в 07:15
Политика
В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.
Обновлено вчера в 12:52
Авто
Bugatti выпустил двухсотый Chiron
В компании Bugatti отметили выпуск юбилейного двухсотого по счету гиперкара Chiron, считающегося сегодня самым быстрым на планете.
Обновлено в 03:57
Политика
Кличко обсудил с Зеленским отставку
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
Обновлено в 07:25
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Здоровье
Диетологи указали на необходимость комплексного подхода при похудении
Специалисты не исключают, что физическая форма человека может быть одним из важнейших показателей здоровья, и что состояние мышц влияет на процесс работы над снижением жировой массы, например, затрудняя его или делая в итоге неэффективным (речь о ситуациях, когда люди после похудения не могут удержать вес).
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
56-летняя Алена Свиридова поделилась видео в бикини
В комментариях поклонники похвалили артистку за увлечением активным отдыхом, и высказались о её фигуре.
Обновлено в 04:05
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Политика
Пушков и Симоньян организуют конференцию по свободе слова
Сенатор Алексей Пушков предложил журналистке Маргарите Симоньян организовать и провести международную конференцию по свободе слова.
Обновлено в 07:36
Политика
Рябков обвинил США в распространении дезинформации о ДРСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США распространяет дезинформацию по теме договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:41
Общество
На Камчатке «расплавился» многоквартирный дом
В настоящее время в Аянке строится дом на восемь квартир — не исключено, что часть помещений в нем предоставят жителям накренившегося здания.
Обновлено в 05:33
Политика
Парад состоится: украинский генерал пошел против Зеленского
Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:02
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Единоборства
Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:04
Общество
Швейцарский суд запретил петуху кукарекать по ночам
В подтверждение своих слов мужчина подсчитал, что птица кукарекает от 14 до 44 раз в час, а громкость издаваемых звуков на расстоянии 15 метров достигает 84 децибел.
Обновлено в 05:02