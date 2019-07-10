Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС СШАРБК вчера в 16:10
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 10:23, Вашингтон
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Политика
Рада отказалась отправить Климкина в отставку
Верховная рада на заседании в четверг отказалась отправить в отставку главу МИД Украины Павла Климкина.
Обновлено в 10:12
Футбол
Кононов объяснил назначение Джикии капитаном «Спартака»
Обновлено в 10:05
Общество
Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС
Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Политика
Кличко обсудил с Зеленским отставку
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Перми загорелся центральный рынок
Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33
Общество
Сын Бари Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала
Бари Алибасов-младший, сын популярного музыкального продюсера Бари Алибасова, заявил, что организаторы телевизионного шоу «На самом деле» на Первом канале, в котором продемонстрировали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников программы.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест
Обновлено в 08:47
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды
Глава государства отметил, что таких чиновников можно было бы «обменять на наших пленных» или «одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую», намекая на недавний скандал с приобретением некачественной продукции в Минобороны.
Обновлено в 08:10
Авто
Toyota запустит продажи электрических версий Proace City и Proace
Японский автопроизводитель собирается представить фургоны Proace City и более крупный Proace в полностью электрических модификаций, которые начнутся в Европе с 2020 и 2021 году соответственно.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей
Журнал Forbes поместил певицу на первую строчку своего обновлённого рейтинга.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 08:27
Происшествия
Крупный пожар произошел на ТЭЦ в Подмосковье
Крупный пожар произошел в четверг, 11 июля на ТЭЦ, расположенной в подмосковных Мытищах. На борьбу с огнем брошены крупные силы МЧС.
Обновлено в 04:52
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Наука
Стакан газировки в день повышает вероятность развития рака груди
Увеличение потребления сладких напитков на 100 мл в день было связано с повышенным риском общего рака на 18% и повышенным риском рака молочной железы на 22%, — говорится в выводах к работе.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту пожара на ТЭЦ в Мытищах
Управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту пожара на северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах, сообщается на официальном сайте СК РФ.
Обновлено в 08:53
Финансы
ЦБ назвал размер внешнего долга России
По оценке ЦБ, внешний долг РФ на 1 июля 2019 года составил 482,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 10:05
Кино
Rambler Group профинансирует киносериал «Бендер»
Компания Rambler Group выступит в качестве инвестора и сопродюсера киносериала «Бендер» производства студии Александра Цекало «Среда».
Обновлено в 04:59
Наука
Ученые нашли способ обеспечить жителей Земли чистой водой
Команда исследователей из Саудовской Аравии "скрестила" для этого солнечную панель с дистиллятором морской воды.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке
По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
Обновлено в 06:16
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В офисах «Техносерва» проходят обыски
По данным источника TAdviser, перед задержанием господина Иванова прошли обыски в офисах IT-подрядчиков ПФР, в том числе «Техносерве».
Обновлено в 08:27
Общество
В работе оператора Yota произошел сбой
В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:00 мск.
Обновлено в 08:36
Гаджеты
В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали о способах, как избежать взрыва аккумулятора смартфона.
Обновлено в 05:50
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Авто
В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 52 автомобиля Mercedes-Benz C-Сlass, E-Class и GLK из-за дефекта в системе рулевого управления.
Обновлено в 08:03
Здоровье
Половина новых лекарств оказалась не лучше старых, выяснили ученые
Примерно половина "инновационных" лекарств, появляющихся в аптеках европейских стран сегодня, оказалась ничем не лучше старых препаратов, которые они заменяют в продаже.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции
Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.
Обновлено в 04:40