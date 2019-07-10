Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС СШАРБК 10 июля в 16:10

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

РБК10 июля в 16:10

Эксперты определили причину резкого падения доллара

Газета.Ruвчера в 05:23

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

РИА Новости10 июля в 17:49

Почему рубль подорожал после заявлений главы ФРС США

RT на русскомвчера в 09:37

Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Ведомости10 июля в 15:25

Эксперты: рубль резко укрепился к доллару в среду благодаря заявлению главы ФРС США

ТАСС10 июля в 14:12

Курс рубля вырос после заявления главы ФРС США о рисках экономики

Коммерсантъ10 июля в 12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:50, Вашингтон
Общество

Конюхов с экспедицией посетит место гибели линкора «Новороссийск»

Обновлено в 03:41
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Общество

Компания-отловщик косаток подала апелляцию на решение суда о штрафе

Компания-отловщик косаток, которых держали в "китовой тюрьме", "Сочинский дельфинарий" подала в Приморский краевой суд апелляцию на решение Фрунзенского районного суда Владивостока, назначившего ей штраф в 37,6 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Екатеринбурге проходят обыски у участников протестов в сквере

В Екатеринбурге силовики проводят обыски у горожан, участвовавших в протестах в сквере у Драмтеатра. Об обысках сообщает сайт «ОВД-Инфо».
Обновлено в 03:12
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено вчера в 05:48
Общество

Киевский суд отменил штраф назвавшему мэра Гандоном украинцу

Городской суд Тетиева занял сторону мэра и признал горожанина виновным в мелком хулиганстве, приговорив к соответствующему штрафу.
Обновлено в 02:42
Политика

Зеленский позвонил Путину по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 12:05
Общество

В Перми УФАС проверит «божественную» шаурму

Антимонопольщики проверяют информацию о том, что владельцы кафе с шаурмой, находящееся в краевом центре, использовали религиозный образ для рекламы своего заведения.
Обновлено вчера в 08:30
Политика

В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России

Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Тыве при опрокидывании автомобиля в реку погибли 10 человек

В результате погибли десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:49
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у московского банка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "Национальный банк взаимного кредита".
Обновлено в 03:32
Происшествия

Актера из «Легенды № 17» не пустили в аэропорт в Краснодаре

Обновлено в 02:09
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Обновлено в 03:24
Хоккей

Лехконен подписал новый контракт с «Монреалем»

Хоккеист подписал новый двухлетний контракт с клубом с зарплатой $ 2,4 млн в год.
Обновлено в 02:01
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Происшествия

США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина

Обновлено вчера в 22:50
Интернет

Google призналась в прослушке пользователей голосового помощника

Корпорация Google признала, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают ее голосовому помощнику.
Обновлено в 03:18
Экономика

ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках

Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки

Первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") подозревают в получении взятки, сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.
Обновлено в 03:21
Гаджеты

Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности

Роспатент отказал компании Apple в регистрации в России товарного знака дополненной реальности (AR).
Обновлено в 03:12
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Авто

Toyota разработает новый кроссовер

Японский автобренд планирует использовать мощности своего автозавода в Алабаме для производства нового кроссовера вместо ранее предполагаемого седана Corolla.
Обновлено вчера в 09:36
Баскетбол

«Оклахома-Сити» согласилась обменять Уэстбрука на Пола

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Происшествия

Русская скрипачка найдена мертвой в Лондоне

В Лондоне найдена мертвой скрипачка российского происхождения Екатерина Цуканова, передает The Telegraph.
Обновлено в 03:28
Кино

В кинотеатрах России выходит в прокат боевик Люка Бессона «Анна»

Киллера в "Анне" сыграла новая муза Бессона — 26-летняя уроженка Магадана, российская модель Саша Лусс.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Энергетика

«Нафтогаз» снизит цены на газ для украинцев

Украинская государственная компания «Нафтогаз» снизит стоимость газа для населения в июле из-за снижения цен на внешнем рынке, об этом сообщил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.
Обновлено вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца

Супермодель и телеведущая Хайди Клум вновь стала женой. На этот раз в качестве мужа она выбрала гитариста группа Tokio Hotel Тома Каулитца.
Обновлено вчера в 23:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное