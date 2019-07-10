Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС СШАРБК 16:10

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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Заявления главы ФРС США «уронили» доллар

Мойка7817:48

Рубль резко укрепился после заявлений главы ФРС США

РИА Новости17:49

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

РБК16:10

Курс доллара снизился после выступления главы ФРС США

RT на русском16:34

Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Ведомости15:25

Эксперты: рубль резко укрепился к доллару в среду благодаря заявлению главы ФРС США

ТАСС14:12

Курс рубля вырос после заявления главы ФРС США о рисках экономики

Коммерсантъ12:59
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 18:17, Вашингтон
Общество

В России решили найти управу на 14-летних живодеров

По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными.
Обновлено в 12:15
Происшествия

В спальню Елизаветы II пробрался неизвестный мужчина

Неизвестный злоумышленник пробрался в Букингемский дворец и направился в спальню королевы Елизаветы II.
Обновлено в 17:22
Политика

Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2»

Пользователи грузинского сегмента соцсетей прокомментировали заявление гендиректора телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии, заявившего о готовности «помочиться в вино и боржоми, которые экспортируют в Россию».
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе

Обновлено в 14:57
Наука

В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки

Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено в 13:00
Экономика

В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу

Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Политика

Путин выступил против антигрузинских санкций

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможность введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:39
Шоу-бизнес

После развода с Собчак Виторган переметнулся к Нино Нинидзе из Грузии

Актер Максим Виторган, расставшийся в этом году с телеведущей Ксенией Собчак, был замечен на спектакле "Нод" на ВДНХ в сопровождении 27-летней актрисы Нино Нинидзе, вместе с которой они держались за руки, сообщает телеграм-канал "Только никому" Нинидзе также пережила в этом году развод.
Обновлено в 08:20
Футбол

Сборная Нигерии вышла в полуфинал Кубка Африки, победив ЮАР

Обновлено в 17:18
Игры

Qiwi добавила игру Doom на свои терминалы

Qiwi добавила шутер Doom на большинство своих терминалов оплаты. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 08:40
Политика

Меркель сделала заявление после приступа

Обновлено в 07:40
Энергетика

СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%

Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
Обновлено в 17:20
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие

ВМФ России получит новый авианосец

Как рассказал глава Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов в интервью РИА «Новости», новые неатомные авианосцы для ВМФ России смогут вмещать порядка «40 самолетов и вертолетов и даже больше».
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек.
Обновлено в 09:01
Общество

Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи

Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено в 17:51
Экономика

Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции

Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие

Запущенные с Плесецка спутники Минобороны штатно вышли на орбиты

Обновлено в 17:14
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Кино

Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн

Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник

Обновлено в 09:10
Политика

Медведчук назвал Януковича предателем

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что считает бывшего президента Украины Виктора Януковича предателем и поэтому с ним не общается.
Обновлено в 12:31
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком и, назвав чиновника "разбойником", выгнал его из зала, где проходило совещание по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших

На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.
Обновлено в 17:24
Политика

В «Оппозиционной платформе» назвали Зеленского «Порошенко-2»

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сравнили действующего лидера Украины Владимира Зеленского с бывшим президентом страны Петром Порошенко после его слов о недопустимости «монополизации телевизионного пространства» гражданами, имеющими «не проукраинские взгляды».
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова: «Не знаю, сколько мне еще осталось»

Рядом остались только самые близкие: родители, дочь и экс-супруг Антон, с которым вновь сошлась певица.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна

10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
Обновлено в 14:50
Технологии

Роскомнадзор потребует от Ozon разъяснить утечку данных пользователей

Роскомнадзор направит письмо в Ozon с требованием разъяснить утечку данных пользователей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:31
Происшествия

В Ленобласти перевернулась машина с 15-летним подростком за рулем

В Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился 15-летний подросток.
Обновлено в 17:29
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Принцессу Саудовской Аравии обвинили в издевательствах над сантехником

Обновлено в 11:53
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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