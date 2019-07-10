Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС СШАРБК вчера в 16:10
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:41, Вашингтон
Энергетика
Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти
Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 07:25
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено в 19:01
Космос
12 июля на Земле снова наступит конец света, во всем виновата Нибиру
Конспирологи вновь удивили общественность и заговорили о скором конце света, который, по их мнению, наступит уже 12 июля.
Обновлено вчера в 23:30
Религия
Православные готовятся к окончанию Петрова поста
Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя к проповеди Евангелия.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.
Обновлено в 16:00
Политика
Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о постоянном диалоге о мире
Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес сообщил, что представители власти и оппозиции республики в ходе переговоров на Барбадосе договорились перевести мирный диалог на постоянную основу.
Обновлено в 19:08
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России
В мае были названы самые востребованные профессии в России.
Обновлено в 18:13
Политика
В Судане сообщили о попытке госпереворота
Переходный военный совет Судана объявил о предотвращении попытки переворота в стране. Об этом 11 июля сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:01
Кино
Режиссер «Рокетмена» снимет третью часть «Шерлока Холмса»
Режиссер «Рокетмена» Декстер Флетчер займется съемками третьей части фильма «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу.
Обновлено в 14:47
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Происшествия
Элина Сушкевич остаётся под домашним арестом
Элина Сушкевич остаётся под домашним арестом.
Обновлено 09 июля в 07:33
Общество
Деревья в Муринском парке начали вырубать
По словам активистов, деревья в парке вырубают, освобождая место для нового спортивного комплекса, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено в 09:16
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Трамп: США не отступят от вопроса гражданства
По словам президента США Дональда Трампа, власти страны продолжат вести подсчет американских граждан, отделяя их от проживающих в стране иностранцев, не имеющих право голоса на выборах.
Обновлено в 18:22
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
Авто
Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил
Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
Обновлено в 12:14
Политика
Итоги переговоров Путина и Зеленского назвал источник
Переговоры российского президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского могут в ближайшем будущем помочь обмену взаимно удерживаемых лиц.
Обновлено в 18:07
Гаджеты
Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности в России
Роспатент отказал Apple в регистрации в России товарного знака для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR) – решение Палаты по патентным спорам опубликовано в конце июня.
Обновлено в 16:37
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко и еще ряд лиц
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением люстрировать лица, которые занимали должности главы государства, председателя Верховной рады и генерального прокурора страны в период с 23 февраля 2014 года до 19 мая нынешнего года.
Обновлено в 08:16
Общество
В Дубае ввели бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов
Власти Дубая одобрили введение бесплатной 30-дневной лицензии на алкоголь для туристов, сообщает Khaleej Times.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Политика
Глава МВД Крыма Торубаров отправлен в отставку
Временно исполнять обязанности главы республиканского управления МВД РФ будет замминистра Павел Каранда Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
9 августа Huawei представит EMUI 10
Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
Обновлено в 02:46
Происшествия
ОНК: замглавы ПФР признал вину в получении взятки и подал в отставку
Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, он признал вину в получении взятки.
Обновлено в 15:56
Технологии
Amazon за шесть лет потратит более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США
Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon решил выделить более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США до 2025 года, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте компании.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие
18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России
В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:44
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58