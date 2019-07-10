Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС СШАРБК 16:10

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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Заявления главы ФРС США «уронили» доллар

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Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

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Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

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Курс доллара: рубль резко отреагировал на неожиданные новости из США

Expert.ru11:30
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Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи

Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
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Принцессу Саудовской Аравии обвинили в издевательствах над сантехником

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В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

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Время сеять салаты. Чем отличаются цикорные сорта?

В июле и в августе настала пора заняться цикорными салатами. Всего через два месяца после посева они будут готовы для сбора.
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Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

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Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
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Космос — ближе, чем кажется

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В среду, десятого июля, состав тульского "Арсенала" пополнили сразу два футболиста национальной сборной Замбии.
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Армия и оружие

Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости

Конструкция J-20 является чрезвычайно успешной, что свидетельствует о том, что Китай в области разработки боевых самолетов полностью вышел из положения, вынуждавшего гнаться за передовыми зарубежными технологиями - делает вывод Sohu.
Обновлено в 04:10
Общество

В Армении восстановили подачу электричества после сбоя

Обновлено в 15:07
Политика

Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2»

Некоторые грузины предположили, что сотрудники «Рустави 2» своими скандальными выходками намеренно стараются ухудшить отношения Москвы и Тбилиси, другие отметили, что Гварамии наплевать даже на собственных сограждан, которым важно экономическое сотрудничество с РФ.
Обновлено в 17:00
Происшествия

В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено вчера в 04:22
Авто

Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport

Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
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Не знаю, сколько мне осталось: Хлебникова о тяжелой болезни

Певица Марина Хлебникова в новом интервью рассказала о планах и своей болезни.
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Найдено тело пропавшей женщины-ученого на Крите

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Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга

Бывшего президента Украины Петра Порошенко прогнали с предвыборного митинга жители города Свалява в Закарпатской области.
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Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
Обновлено в 19:38
Армия и оружие

Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze

Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено в 09:53
Происшествия

Почти 20 человек в Италии госпитализированы из-за града

В результате ливней и града в итальянском городе Пескара 18 человек были госпитализированы из-за травм, сообщает газета La Repubblica.
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Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

Поскольку нарушитель проник на территорию резиденции глубокой ночью, он мог побеспокоить королеву Елизавету II, которая находилась во дворце и спала.
Обновлено в 18:47
Наука

В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки

Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
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Экономика

Правительство рассмотрит список целевых программ для финансирования в 2020-2022 годах

Правительство России под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева соберется в четверг на очередное заседание, на котором, как сообщила пресс-служба кабмина, планируется обсудить 11 вопросов, включая финансирование федеральных целевых программ на предстоящие три года, ряд законопроектов и ассигнования на медицинские изделия.
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Французские власти исключили гомеопатические средства из ОМС

Правительство Франции во вторник, 9 июля, приняло решение полностью вывести гомеопатические средства из списка препаратов, чья стоимость компенсируется обязательной медицинской страховкой, сообщает Le Parisien.
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Мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник продолжает плановые встречи с населением муниципального образования.
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Ситуация с энтеровирусной инфекцией ухудшилась в Хабаровском крае

Энтеровирусная инфекция пришла в Хабаровский край вместе с жарой.
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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