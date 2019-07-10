Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС СШАРБК 16:10
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:50, Вашингтон
Общество
Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи
Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Общество
Время сеять салаты. Чем отличаются цикорные сорта?
В июле и в августе настала пора заняться цикорными салатами. Всего через два месяца после посева они будут готовы для сбора.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Космос
Космос — ближе, чем кажется
В год по плану проходит четыре запуска и приземления. Ближайший старт корабля «Союз» запланирован на 20 июля.
Обновлено в 09:30
Футбол
«Арсенал» подписал двух полузащитников сборной Замбии
В среду, десятого июля, состав тульского "Арсенала" пополнили сразу два футболиста национальной сборной Замбии.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
Конструкция J-20 является чрезвычайно успешной, что свидетельствует о том, что Китай в области разработки боевых самолетов полностью вышел из положения, вынуждавшего гнаться за передовыми зарубежными технологиями - делает вывод Sohu.
Обновлено в 04:10
Общество
В Армении восстановили подачу электричества после сбоя
Обновлено в 15:07
Политика
Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2»
Некоторые грузины предположили, что сотрудники «Рустави 2» своими скандальными выходками намеренно стараются ухудшить отношения Москвы и Тбилиси, другие отметили, что Гварамии наплевать даже на собственных сограждан, которым важно экономическое сотрудничество с РФ.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено вчера в 04:22
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Не знаю, сколько мне осталось: Хлебникова о тяжелой болезни
Певица Марина Хлебникова в новом интервью рассказала о планах и своей болезни.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Найдено тело пропавшей женщины-ученого на Крите
Обновлено вчера в 08:53
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга
Бывшего президента Украины Петра Порошенко прогнали с предвыборного митинга жители города Свалява в Закарпатской области.
Обновлено в 19:41
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze
Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено в 09:53
Происшествия
Почти 20 человек в Италии госпитализированы из-за града
В результате ливней и града в итальянском городе Пескара 18 человек были госпитализированы из-за травм, сообщает газета La Repubblica.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Поскольку нарушитель проник на территорию резиденции глубокой ночью, он мог побеспокоить королеву Елизавету II, которая находилась во дворце и спала.
Обновлено в 18:47
Наука
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
Обновлено в 13:35
Экономика
Правительство рассмотрит список целевых программ для финансирования в 2020-2022 годах
Правительство России под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева соберется в четверг на очередное заседание, на котором, как сообщила пресс-служба кабмина, планируется обсудить 11 вопросов, включая финансирование федеральных целевых программ на предстоящие три года, ряд законопроектов и ассигнования на медицинские изделия.
Обновлено в 17:12
Игры
Qiwi добавила игру Doom на свои терминалы
Qiwi добавила шутер Doom на большинство своих терминалов оплаты. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 08:40
Здоровье
Французские власти исключили гомеопатические средства из ОМС
Правительство Франции во вторник, 9 июля, приняло решение полностью вывести гомеопатические средства из списка препаратов, чья стоимость компенсируется обязательной медицинской страховкой, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 07:36
Общество
Мэр Алексей Шабельник ответил на вопросы невельчан
Мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник продолжает плановые встречи с населением муниципального образования.
Обновлено в 18:48
Здоровье
Ситуация с энтеровирусной инфекцией ухудшилась в Хабаровском крае
Энтеровирусная инфекция пришла в Хабаровский край вместе с жарой.
Обновлено в 03:45