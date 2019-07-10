Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Экономика В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.

Происшествия Пассажир самолета снял на видео развалившийся в полете двигатель Один из пассажиров снял на видео и выложил в Twitter разваливающийся на части прямо в полете двигатель, у которого оторвался обтекатель турбины.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".

Происшествия Интерпол задержал россиян в Уругвае Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.

Наука В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки Специалисты, работая в одной из пещер на юге Греции, обнаружили череп Homo sapiens (человека разумного).

Общество Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.

Энергетика СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38% Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.

Происшествия Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.

Общество Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.

Происшествия Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.

Происшествия Кузнецова: сегодня из Ирака в Россию вернется очередная группа детей Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в среду, 10 июля, в Российскую Федерацию прилетит очередная группа детей из Ирака.

Авто Обновленный SEAT Ateca замечен на тестах Напомним, что за представленным впервые 3 года назад кроссовером Seat Ateca последовали спортивный Ateca FR и новый Cupra Ateca 2 года спустя.

Энергетика Цены на нефть отреагировали на ураган в Мексиканском заливе Мировые цены на нефть в среду повысились на 2,5% за день, на новостях об увеличении запасов сырой нефти в США, и эвакуации нефтяных вышек из Мексиканского залива в преддверии тропического шторма.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Здоровье Россиян становится меньше. Почему? Оказывается, во многих регионах сознательно занижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от ДТП.

Происшествия В Албании в аварию попал автомобиль посольства России В Албании в аварию попал автомобиль, находящийся в собственности российского посольства. Об этом сообщает Albanian Daily News.

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.

Космос Международный экипаж совершает кругосветный полёт через полюсы планеты Самолёт Gulfstream G650ER, на борту которого находится международный экипаж, в настоящее время совершает кругосветный полёт через полюсы планеты.

Происшествия Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали 27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.

Технологии СМИ сообщили об утечке данных пользователей Ozon Комментируя возможное наказание интернет-магазина за утечку, юрист Павел Иккерт пояснил, что по закону «О персональных данных» оператор, в конкретном случае Ozon, обязан обеспечивать сохранность и конфиденциальность персональных данных пользователей, в том числе устранять риски утечки.

Футбол Мусаев: ожидаем ещё пару приобретений Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о подготовке своей команды к сезону-2019/20 и предстоящему старту в нём.