Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС СШАРБК 16:10

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Ведомости15:25

Рубль резко подорожал после заявления главы ФРС США

РИА Новости17:49

Курс доллара снизился после выступления главы ФРС США

RT на русском16:34

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

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Заявления главы ФРС США «уронили» доллар

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Эксперты: рубль резко укрепился к доллару в среду благодаря заявлению главы ФРС США

ТАСС14:12

Курс рубля вырос после заявления главы ФРС США о рисках экономики

Коммерсантъ12:59
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:08, Вашингтон
Экономика

В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу

Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Происшествия

Пассажир самолета снял на видео развалившийся в полете двигатель

Один из пассажиров снял на видео и выложил в Twitter разваливающийся на части прямо в полете двигатель, у которого оторвался обтекатель турбины.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Политика

Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес

Не знаю, сколько мне осталось: Хлебникова о тяжелой болезни

Обновлено в 03:38
Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Происшествия

В Италии из-за сильного града в больницу попали 18 человек

Обновлено в 11:45
Наука

В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки

Специалисты, работая в одной из пещер на юге Греции, обнаружили череп Homo sapiens (человека разумного).
Обновлено в 18:33
Авто

Renault доставит автомобиль вам на дом

Обновлено в 10:25
Общество

Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей

Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Энергетика

СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%

Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
Обновлено в 17:20
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Общество

На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

Обновлено в 18:02
Происшествия

Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными

Обновлено в 10:14
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота

Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Кузнецова: сегодня из Ирака в Россию вернется очередная группа детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в среду, 10 июля, в Российскую Федерацию прилетит очередная группа детей из Ирака.
Обновлено в 06:59
Авто

Обновленный SEAT Ateca замечен на тестах

Напомним, что за представленным впервые 3 года назад кроссовером Seat Ateca последовали спортивный Ateca FR и новый Cupra Ateca 2 года спустя.
Обновлено в 08:38
Энергетика

Цены на нефть отреагировали на ураган в Мексиканском заливе

Мировые цены на нефть в среду повысились на 2,5% за день, на новостях об увеличении запасов сырой нефти в США, и эвакуации нефтяных вышек из Мексиканского залива в преддверии тропического шторма.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Здоровье

Россиян становится меньше. Почему?

Оказывается, во многих регионах сознательно занижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также от ДТП.
Обновлено в 18:00
Происшествия

В Албании в аварию попал автомобиль посольства России

В Албании в аварию попал автомобиль, находящийся в собственности российского посольства. Об этом сообщает Albanian Daily News.
Обновлено в 18:22
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

Обновлено в 09:38
Космос

Международный экипаж совершает кругосветный полёт через полюсы планеты

Самолёт Gulfstream G650ER, на борту которого находится международный экипаж, в настоящее время совершает кругосветный полёт через полюсы планеты.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Автоколонну с главой Донецкой области обстреляли в Донбассе

Обновлено в 13:27
Технологии

СМИ сообщили об утечке данных пользователей Ozon

Комментируя возможное наказание интернет-магазина за утечку, юрист Павел Иккерт пояснил, что по закону «О персональных данных» оператор, в конкретном случае Ozon, обязан обеспечивать сохранность и конфиденциальность персональных данных пользователей, в том числе устранять риски утечки.
Обновлено в 13:26
Футбол

Мусаев: ожидаем ещё пару приобретений

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о подготовке своей команды к сезону-2019/20 и предстоящему старту в нём.
Обновлено в 15:42
Шоу-бизнес

Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку

На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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