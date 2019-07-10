Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРСРИА Новости 17:49
Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. К закрытию торгов курс доллара опустился на 73,5 копейки, до 63,18 рубля. Евро подешевел на 52,25 копейки, до 71,07 рубля.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
Происшествия
Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России
Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.
Обновлено в 17:35
Общество
Гороскоп на 11 июля: для Раков настало время для принятия решений
Раки Для Раков настало время для принятия решений в работе и межличностных отношениях.
Обновлено в 18:00
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
Обновлено в 19:38
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено в 20:57
Политика
Цискаридзе возмутился нецензурной бранью в адрес Путина
Российский артист балета и ректор Вагановской академии Николай Цискаридзе резко осудил выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина и память его покойных родителей.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Автоколонна главы Донецкой области попала под обстрел
Обновлено в 12:49
Наука
Пять российских пар согласились на генное редактирование детей
В интервью изданию New Scientist исследователь рассказал, что в эксперименте готовы принять участие пять пар родителей из России.
Обновлено вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном
Супруга принца Гарри нарушила очередную негласную традицию королевской семьи, показав публике двухмесячного сына Арчи.
Обновлено в 20:22
Футбол
Ибрагимович стал лучшим игроком года в MLS
Ранее лучшими игроками в составе лос-анджелесского клуба становились Дэвид Бекхэм (2006, 2012), Робби Кин (2015 год) и Лэндон Донован (2006, 2007, 2009, 2010, 2011).
Обновлено в 20:23
Интернет
«Яндекс.Маркет» собрал продовольственную корзину в магазине у дома
Приложение «Суперчек» от «Яндекс.Маркета» (СП «Яндекса» и Сбербанка), которое показывает ассортимент крупных продовольственных ритейлеров и позволяет получать кэшбэк за покупки, с 10 июля заработало в бета-версии.
Обновлено в 17:55
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших
На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.
Обновлено в 17:24
Общество
Бутина сможет вернуться в Россию не раньше декабря
Россиянка Мария Бутина, отбывающая наказание в США, сможет вернуться на родину не раньше декабря.
Обновлено в 13:00
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Общество
Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Музыка
Дима Билан показал свой новый клип «Про белые розы»
Обновлено в 05:59
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено в 09:53
Политика
Выгнанный Зеленским чиновник назвал президента наркоманом и хамом
Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунко, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания, заявил, что подаст на главу государства в суд.
Обновлено в 09:53
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Происшествия
Полиция и ФСБ задержали мужа обвиняемой в краже 20 млн руб. кассирши
Полицейские задержали Марата Хайруллина, мужа Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн руб. из кассы отделения Россельхозбанка в башкирском городе Салавате.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Суд принял уголовное дело Марата Оганесяна
Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесян, который обвиняется в получении взяток и мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове.
Обновлено в 16:05
Политика
Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2»
Некоторые грузины предположили, что сотрудники «Рустави 2» своими скандальными выходками намеренно стараются ухудшить отношения Москвы и Тбилиси, другие отметили, что Гварамии наплевать даже на собственных сограждан, которым важно экономическое сотрудничество с РФ.
Обновлено в 17:00
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Происшествия
Пропавшую на Крите женщину-биолога нашли мертвой в пещере
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Привезенных из Ирака детей вскоре отправят домой, сообщила омбудсмен
Если у детей, привезенных в Москву из Ирака, медики не найдут серьёзных заболеваний, их почти сразу отправят домой, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 18:01
Экономика
Силуанов пояснил, почему режим ЕНВД не будет продлён после 2021 года
Режим единого налога на вменённый доход (ЕНВД) продлён после 2021 года не будет, потому что не зарекомендовал себя в качестве эффективной меры.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Кино
Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33