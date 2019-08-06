Финансы

Доллар и евро подешевели почти на рубльВедомости вчера в 16:02

К 16.30 мск вторника рубль дорожал на 53 коп. к доллару и на 74 коп. к евро, затем сбавил обороты. К 19.00 мск за доллар давали уже 65,22 руб. (-32 коп. к закрытию понедельника), за евро – 73,01 руб. (-35 коп.).
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