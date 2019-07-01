Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:26
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:32, Ашберн
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ
На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено в 10:03
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Шоу-бизнес
Борис Корчевников набрал лишние килограммы после лечения
Обновлено в 20:02
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Технологии
Руководство Microsoft беспокоится о ширящейся нехватке программистов
Руководство компании Microsoft не раз выступало с прогнозами о будущей нехватке программистов.
Обновлено в 16:33
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено в 22:00
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Губернатор Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за свои резкие слова.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек
Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 22:34
Общество
Появились первые кадры полного солнечного затмения
В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено в 22:09
Авто
«АвтоВАЗ» остановит производство из-за срыва поставок
Обновлено в 16:01
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 21:17
Происшествия
В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей
Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.
Обновлено в 06:08
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Общество
Рыбам придётся попотеть, а Весам отключить телефон
Ваша усталость негативно сказывается на продуктивности и эмоциональном состоянии, поэтому исправьте это.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено в 22:52
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено в 17:43
Политика
Парубий отозвал приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборах в Раду
Спикер Верховной рады Украины Парубий отозвал приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы направить своих наблюдателей на досрочные парламентские выборы в Украине.
Обновлено в 11:15
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 22:22
Политика
В Совете Европы попросили у России еще €55 млн
Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено в 21:38
Армия и оружие
Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек
По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.
Обновлено в 21:04
Культура
Тамара Гвердцители высказалась о российско-грузинском конфликте
Тамара Гвердцители, народная артистка сразу двух вновь поссорившихся стран, рассказала «МК» о своих творческих планах.
Обновлено в 12:21
Экономика
Центробанк принял решение завершить санацию банка «Открытие»
Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по улучшению финансового положения банка «Открытие».
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры
«Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
Обновлено в 13:03
Футбол
Хавбек «Оренбурга» Попович перешел в «Цюрих»
До перехода в «Цюрих» Попович выступал за «Оренбург», который он покинул в июне этого года.
Обновлено в 14:12