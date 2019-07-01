Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:26

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль вырос к бивалютной корзине из-за позитива на глобальном рынке

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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 27 копеек и к евро — на 65

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Рубль дорожает к доллару и евро на старте торговой сессии

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Курс доллара снизился до 62,93 рубля

ТАССвчера в 03:06

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Взгляд.рувчера в 03:10
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:32, Ашберн
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Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
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По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
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Руководство компании Microsoft не раз выступало с прогнозами о будущей нехватке программистов.
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Общество

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Обновлено в 08:18
Происшествия

В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек

Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
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Общество

Появились первые кадры полного солнечного затмения

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено в 22:09
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«АвтоВАЗ» остановит производство из-за срыва поставок

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Tesla установила новый квартальный рекорд по поставкам электрокаров

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Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
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Общество

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Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
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С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Рыбам придётся попотеть, а Весам отключить телефон

Ваша усталость негативно сказывается на продуктивности и эмоциональном состоянии, поэтому исправьте это.
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Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
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Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
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Парубий отозвал приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборах в Раду

Спикер Верховной рады Украины Парубий отозвал приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы направить своих наблюдателей на досрочные парламентские выборы в Украине.
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Глава МИД Канады неожиданно процитировала Путина перед Зеленским

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Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
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В Совете Европы попросили у России еще €55 млн

Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
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Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.
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Тамара Гвердцители, народная артистка сразу двух вновь поссорившихся стран, рассказала «МК» о своих творческих планах.
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Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по улучшению финансового положения банка «Открытие».
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Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
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Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры

«Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
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Хавбек «Оренбурга» Попович перешел в «Цюрих»

До перехода в «Цюрих» Попович выступал за «Оренбург», который он покинул в июне этого года.
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