Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефтиИнтерфакс 03:28
Доллар и евро снижаются дешевеют на Московской бирже в понедельник утром. Рубль дорожает за счет роста спроса на рисковые активы на фоне улучшения торговых отношений между США и Китаем, а также благодаря скачку цен на нефть.
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Футбол
Шейдаев пройдет медосмотр в «Динамо»
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Космос
Астрономы обнаружили таинственный сигнал из глубин Вселенной
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего
Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, наезд произошел на 118-м километре трассы "Сортавала" в Приозерском районе.
Обновлено в 02:41
Экономика
«Упрощенку» упрощают до процента
По словам Сергея Гебеля, члена генсовета "Деловой России" и управляющего партнера юридической компании "Абвиль", новый порядок определения базы для исчисления размера страховых взносов в размере 1% от суммы прибыли имеет минусы и плюсы.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC
Экстренный саммит с участием лидеров 28 стран - членов Евросоюза, созванный неделю назад главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье в Брюсселе с задержкой на 2,5 часа и при полной неопределенности, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено вчера в 14:45
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Общество
Наводнение в Иркутской области: уровень воды в реке Ия спал до 1289 см
Если у вас есть родственнике в данном городе, позвоните и сообщите им эту информацию.
Обновлено 29 июня в 22:22
Здоровье
Столичные врачи рассказали, что чаще всего проглатывают дети до 5 лет
Московские врачи чаще всего обнаруживают монеты, батарейки, гидрогелевые и магнитные шарики в желудочно-кишечном тракте детей в возрасте до пяти лет.
Обновлено в 02:50
Футбол
Джанаев может перейти в «Уфу» или «Сочи»
По информации источника, на 32-летнего футболиста претендуют «Уфа» и «Сочи».
Обновлено в 04:30
Здоровье
Ученые оценили вред «пассивного алкоголизма»
Авторы нового исследования отметили, что вред пассивного курения изучался десятилетиями, но проблема пассивного алкоголизма оставалась вне поля зрения специалистов.
Обновлено в 03:08
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Ферстаппена
Обновлено вчера в 13:48
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Академиков не допустили к защитам
В пятницу Дмитрий Глухов вместе с Андреем Заякиным пришли "рассказать ВАК, что комиссия РАН признала: Аношина сфальсифицировала даты публикации монографий".
Обновлено вчера в 18:01
Транспорт
В России предложили повысить штрафы для нарушителей на люксовых авто
Увеличить штрафы за нарушение правил парковки для водителей дорогих машин предложили в Госдуме РФ.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре
Обновлено в 02:50
Происшествия
Сходка воров в законе на курорте закончилась дракой
На криминальной сходке в курортном городе Гудауте в Абхазии был избит 46-летний бывший вор в законе Темур Ахуба, известный как Динрид.
Обновлено в 04:24
Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
После чего, согласно сюжетной линии, игроки переносятся в Либерти-Сити.
Обновлено в 02:06
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Обновлено в 02:30
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено вчера в 03:01
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Экономика
Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%
Занятость кресел повысилась на 0,7 процентного пункта, до 80,3%. С начала года пассажиропоток авиакомпаний составил 44,9 млн человек (+12,3%), пассажирооборот - 114,4 млрд пассажиро-километров (+14,1%).
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Красноярске загорелось пятиэтажное общежитие
В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю ТАСС сообщили, что загорелся пятиэтажный дом гостиничного типа.
Обновлено в 02:58
Общество
Поместье Жаклин Кеннеди продают за $65 млн
Как отмечается, площадь поместья составляет более 1900 квадратных метров. При этом Жаклин Кеннеди купила поместье в 1979 году за $1 млн.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Названы регионы с самым доступным жильем
Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26