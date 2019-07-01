Доллар и евро снижаются дешевеют на Московской бирже в понедельник утром. Рубль дорожает за счет роста спроса на рисковые активы на фоне улучшения торговых отношений между США и Китаем, а также благодаря скачку цен на нефть.

Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефти

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