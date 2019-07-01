Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефтиИнтерфакс 03:28
Евро подешевел до 71,31 рубля (-53,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 39,75 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,71 рубля. Доллар при этом оказался на 12,06 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 51,04 копейки ниже официального курса.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:04, Вашингтон
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:04, Вашингтон
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