Евро подешевел до 71,31 рубля (-53,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 39,75 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,71 рубля. Доллар при этом оказался на 12,06 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 51,04 копейки ниже официального курса.

Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефти

Шоу-бизнес Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей Менеджер певицы озвучил данные о гонораре, за которые Саша согласна выступить. Так, 30-40-минутный концерт обойдётся в 350 тысяч рублей.

Общество Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.

Происшествия Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.

Политика В Кремле прокомментировали отказ Нино Катамадзе выступать в России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление грузинской певицы Нино Катамадзе о том, что она больше не будет выступать в России.

Шоу-бизнес Роза Сябитова показала, как изменилась за несколько лет Телеведущая Роза Сябитова решила сравнить старые фотографии с дочерью со сделанными недавно.

Общество В Берлине не подтвердили побег в Германию жены эмира Дубая Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар не подтвердила сообщения СМИ о том, что шестая жена эмира Дубая и сестра иорданского короля Абдаллы II принцесса Хайя аль Хуссейн сбежала в Германию.

Политика Вакарчук заявил, что РФ «захватила российский Крым» Солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал Крым российским в ходе выступления в Харькове, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Происшествия Мексиканский город засыпало метровым слоем града Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.

Политика Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии На мать Андрея Метельского, как указывается в расследовании, также зарегистрированы четыре отеля в Австрии общей стоимостью около €40 млн.

Происшествия В Гонконге демонстранты штурмуют Законодательное собрание В Гонконге из-за массовых акций протеста эвакуировано здание Законодательного собрания.

Путешествия В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.

Политика В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, которые специализируются на предоставлении туристических услуг за границей.

Происшествия В Челябинске женщина нашла сумку с миллионом и вызвала полицию Женщина оставила сумку дома и пошла в банк, квитанции которого находились в сумке, а затем вместе с его сотрудниками отправилась в полицию.

Шоу-бизнес 46-летнюю Наташу Королеву в новом имидже сравнили с подростком Многие пишут в Сети о том, что Королева с мужем выглядят, как два подростка.

Политика Иран превысил лимит низкообогащенного урана по ядерной сделке Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Политика Посольство США сообщило об ухудшении состояния Пола Уилана Состояние здоровья американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, ухудшилось, медицинской помощи в СИЗО недостаточно, заявляет посольство США в Москве.

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.

Наука В России начнут делать спирт из старых шин Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) разработали новую технологию, которая позволит перерабатывать старые шины для производства метилового спирта.

Энергетика Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.