Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс 03:26

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль уверенно растет на новостях с саммитов G20 и ОПЕК+

ПРАЙМ09:24

Рубль немного ускорил рост к доллару и евро днем в понедельник благодаря позитиву на глобальном рынке

Финмаркет09:37

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Финанс03:26

Рубль дорожает благодаря новостям с саммита G20

Ведомости04:37

Рубль дорожает к доллару и евро на старте торговой сессии

News.ru03:30

Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефти

Интерфакс03:28

Доллар опустился ниже 63 рублей

Взгляд.ру03:10
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:36, Вашингтон

Курс евро упал на торгах 1 июля

КП - Беларусь06:30
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:36, Вашингтон
Общество

В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ

Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) завершился в Москве. Об этом 1 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 09:22
Футбол

Кикнадзе отреагировал на письмо болельщиков «Локомотива»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе отреагировал на письмо болельщиков команды.
Обновлено в 09:43
Энергетика

Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года

Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит бóльшую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Энергетика

TANAP построен и готов поставлять азербайджанский газ в Европу

"После завершения строительства Трансадриатического газопровода (TAP), последнего участка Южного газового коридора, природный газ, добываемый на азербайджанском месторождении Шах-Дениз - 2, будет поставляться в Европу по TANAP и TAP", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Суд вынес приговор четверым членам банды Басаева и Хаттаба

Обновлено в 11:14
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12

12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие

Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента

Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей

Свою находку женщина отнесла в полицию Жительница Челябинска нашла сумку со значительной суммой, почти миллион рублей, и отнесла её в полицию, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Челябинской области.
Обновлено в 11:01
Политика

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Кино

Вышел трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

В YouTube опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» Джейка Кэздана.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
Обновлено в 09:36
Общество

Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Технологии

VPN-сервис Касперского стал блокировать запрещённые сайты

VPN-сервис Kaspersky Secure Connection начал блокировать сайты из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора, сообщает «Роскомсвобода».
Обновлено в 10:57
Политика

Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Зеленский оценил разведение сил у Станицы Луганской

Обновлено в 04:22
Происшествия

В Нижневартовске загорелся жилой дом

Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 800 квадратных метров в Нижневартовске, из горящего здания эвакуированы почти 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:49
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Обновлено в 05:31
Авто

GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Политика

Иран превысил лимит по запасам низкообогащенного урана

Иран уже превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает в понедельник агентство Fars со ссылкой на неназванный источник.
Обновлено в 07:02
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