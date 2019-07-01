Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефтиИнтерфакс 03:28
Доллар и евро снижаются дешевеют на Московской бирже в понедельник утром. Рубль дорожает за счет роста спроса на рисковые активы на фоне улучшения торговых отношений между США и Китаем, а также благодаря скачку цен на нефть.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
Технологии
В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой
В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
Обновлено в 04:39
Политика
Американский фонд Free Russia признали нежелательным в России
Деятельность американского фонда Free Russia представляет угрозу конституционному строю России, организация признана нежелательной на территории страны, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Зеленский оценил разведение сил у Станицы Луганской
Обновлено в 04:22
Авто
Видео: трюкач неудачно сделал сальто через мчащийся Lamborghini
Все получилось почти так, как и было задумано, разве лишь прыжок был сделан на 0,005 сек позже расчетного времени: акробат зацепил левой ногой крышу автомобиля и чудом не рухнул на багажник.
Обновлено в 03:32
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Здоровье
Центр спасения конечностей открылся в Домодедове
Добавим, что в Центре спасения конечностей Домодедовской больницы проводится лечение жителей не только Домодедова, но и всей Московской области.
Обновлено в 05:02
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Иркутской области продолжает увеличиваться территория затопления
По сообщению ГУ МЧС по Иркутской области, на утро 1 июля водой подтоплено 55 населенных пунктов.
Обновлено в 02:55
Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе решила больше не выступать в России
Грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом.
Обновлено вчера в 12:12
Армия и оружие
Упавшую на Кипре ракету посчитали российской
Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.
Обновлено в 04:19
Политика
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Здоровье
Названо число жертв алкоголизма в США
В США каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина становятся жертвами алкоголизма, как собственного, так и чужого, говорится в статье, опубликованной в научном издании Journal of Studies on Alcohol & Drugs.
Обновлено в 04:50
Авто
Гоночный Bentley Continental GT установил рекорд на горе Пайкс-Пик
Спортивное купе Bentley Continental GT под управлением новозеландского пилота Риса Миллена поставило новый рекорд времени среди прохождения трассы на горе Пайкс-Пик среди серийных автомобилей.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Кабуле прогремел взрыв, пострадали 68 человек
В Кабуле прогремел сильный взрыв, пострадали 68 человек, сообщает местный телеканал TOLO News в твиттере.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
Обновлено в 04:04
Экономика
Сын Владимира Когана возглавил набсовет банка «Уралсиб»
Наблюдательный совет "Уралсиба" возглавил Евгений Коган, сын прежнего основного владельца банка Владимира Когана.
Обновлено в 02:33
Космос
В условиях открытого космоса плесень выжила
Обновлено 29 июня в 09:25
Происшествия
В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами
В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».
Обновлено в 00:48
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Транспорт
В ГД предложили повысить штрафы для нарушителей на дорогих машинах
Для владельцев люксовых автомобилей могут повысить штраф за неоднократное нарушение правил парковки.
Обновлено в 04:43
Экономика
Что подорожает в России с 1 июля и другие нововведения середины года
Новая маркировка некоторых товаров С 1 июля на территории России вводится обязательная маркировка обуви, сигарет и лекарств из категории "высокозатратные нозологии" (ВЗН).
Обновлено 29 июня в 13:00
Общество
Академиков не допустили к защитам
Вице-президент РАН Алексей Хохлов высказывается сдержаннее: «Мы считаем, что Владимир Филиппов нарушил решение пленума ВАК, который согласился допускать на заседания представителей комиссии РАН».
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара оказался погребен под слоем льда после сильного града, здесь град такой силы был зарегистрирован впервые, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Космос
Добровольский, Волков, Пацаев. 48 лет назад погиб экипаж «Союза-11»
30 июня 1971 года из-за разгерметизации спускаемого аппарата космического корабля «Союз-11» погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.
Обновлено в 01:17
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Политика
В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Весившая 340 кг женщина смогла похудеть в 5 раз
Американка, вес которой составлял 340 килограммов, смогла похудеть практически в 5 раз. Об этом передает издание Daily Mail.
Обновлено в 02:35