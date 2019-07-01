Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефтиИнтерфакс 03:28
Доллар и евро снижаются дешевеют на Московской бирже в понедельник утром. Рубль дорожает за счет роста спроса на рисковые активы на фоне улучшения торговых отношений между США и Китаем, а также благодаря скачку цен на нефть.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 08:33, Вашингтон
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 08:33, Вашингтон
Здоровье
Москвичам планируют открыть доступ к электронным медицинским картам
Власти Москвы намерены внедрить в городе новые цифровые сервисы в сфере здравоохранения, среди которых доступ к электронной медицинской карте и создание плана вакцинации детей.
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Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
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Аксёнов пообещал показать миру данные о нанесённом Киевом ущербе Крыму
Итоги работы по определению ущерба, который был нанесён Крыму «за годы украинской аннексии» обязательно будут представлены мировой общественности, заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.
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Футбол
«Манчестер Сити» презентовал форму на новый сезон
Английский «Манчестер Сити» представил форму команды на новый сезон в своем Instagram.
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Политика
МИД России прокомментировал ситуацию с украинскими моряками
Россия сделала свое предложение по урегулированию ситуации с задержанными в РФ украинскими моряками, несмотря на первоначальный негативный ответ, украинские власти вольны изменить свое решение, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
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Политика
Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России.
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Политика
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
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Обновлено в 00:40
Общество
«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов
Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Происшествия
При теракте в Кабуле пострадали десятки людей
В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 65 человек, как минимум 10 погибли.
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Финансы
В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой
Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Манифестанты пошли на штурм Законодательного собрания Гонконга
Попытки штурма здания Законодательного собрания Гонконга предпринимают противники законопроекта об экстрадиции.
Обновлено в 03:32
Политика
Джабаров назвал прошедший саммит G20 успешным для России
Саммит G20 в японской Осаке прошел 28-29 июня.
Обновлено в 04:35
Общество
Свердловчан предупредили об очень сильных дождях
В Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди.
Обновлено в 07:25
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Общество
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ
Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Больной диабетом Игорь Крутой похудел на 20 килограммов
Известный композитор Игорь Крутой сидит на строжайшей диете из-за серьезного заболевания - диабета.
Обновлено в 08:03
Технологии
В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой
В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Обновлено 29 июня в 15:59
Авто
Новый Chevrolet Tahoe получит независимую заднюю подвеску
Что касается новой платформы, то ею окажется GM T1, а она же будет использована и для Cadillac Escalade.
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Шоу-бизнес
Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей
Менеджер певицы озвучил данные о гонораре, за которые Саша согласна выступить. Так, 30-40-минутный концерт обойдётся в 350 тысяч рублей.
Обновлено в 06:29
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Глушаков определился с номером в «Ахмате»
Обновлено в 07:53
Общество
В Оренбуржье сменились главы региональных Минздрава и Минобра
Сегодня официально стало известно о смене руководителей двух значимых ведомств области.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Наука
Квантовая телепортация информации внутри алмаза прошла успешно
Обновлено в 06:03
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26