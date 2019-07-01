Финансы

Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефтиИнтерфакс 03:28

Доллар и евро снижаются дешевеют на Московской бирже в понедельник утром. Рубль дорожает за счет роста спроса на рисковые активы на фоне улучшения торговых отношений между США и Китаем, а также благодаря скачку цен на нефть.
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Доллар опустился ниже 63 рублей

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Рубль дорожает благодаря новостям с саммита G20

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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

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Рубль дорожает к доллару и евро на старте торговой сессии

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Рубль утром уверенно растет к доллару и евро после саммита G20

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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 08:33, Вашингтон

Курс евро упал на торгах 1 июля

КП - Беларусь06:30
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 08:33, Вашингтон
Здоровье

Москвичам планируют открыть доступ к электронным медицинским картам

Власти Москвы намерены внедрить в городе новые цифровые сервисы в сфере здравоохранения, среди которых доступ к электронной медицинской карте и создание плана вакцинации детей.
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Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Политика

Аксёнов пообещал показать миру данные о нанесённом Киевом ущербе Крыму

Итоги работы по определению ущерба, который был нанесён Крыму «за годы украинской аннексии» обязательно будут представлены мировой общественности, заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.
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«Манчестер Сити» презентовал форму на новый сезон

Английский «Манчестер Сити» представил форму команды на новый сезон в своем Instagram.
Обновлено в 07:07
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию с украинскими моряками

Россия сделала свое предложение по урегулированию ситуации с задержанными в РФ украинскими моряками, несмотря на первоначальный негативный ответ, украинские власти вольны изменить свое решение, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 06:33
Политика

Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России.
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Политика

Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Общество

«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов

Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Происшествия

При теракте в Кабуле пострадали десятки людей

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 65 человек, как минимум 10 погибли.
Обновлено в 02:51
Финансы

В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой

Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Манифестанты пошли на штурм Законодательного собрания Гонконга

Попытки штурма здания Законодательного собрания Гонконга предпринимают противники законопроекта об экстрадиции.
Обновлено в 03:32
Политика

Джабаров назвал прошедший саммит G20 успешным для России

Саммит G20 в японской Осаке прошел 28-29 июня.
Обновлено в 04:35
Общество

Свердловчан предупредили об очень сильных дождях

В Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди.
Обновлено в 07:25
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Общество

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

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С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

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Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
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Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

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Больной диабетом Игорь Крутой похудел на 20 килограммов

Известный композитор Игорь Крутой сидит на строжайшей диете из-за серьезного заболевания - диабета.
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В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой

В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
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В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Обновлено 29 июня в 15:59
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Новый Chevrolet Tahoe получит независимую заднюю подвеску

Что касается новой платформы, то ею окажется GM T1, а она же будет использована и для Cadillac Escalade.
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Менеджер певицы озвучил данные о гонораре, за которые Саша согласна выступить. Так, 30-40-минутный концерт обойдётся в 350 тысяч рублей.
Обновлено в 06:29
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Обновлено в 07:53
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Три иномарки сбили насмерть 19-летнюю девушку в Воронежской области

Обновлено в 04:06
Общество

В Оренбуржье сменились главы региональных Минздрава и Минобра

Сегодня официально стало известно о смене руководителей двух значимых ведомств области.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
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Квантовая телепортация информации внутри алмаза прошла успешно

Обновлено в 06:03
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
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