Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс 03:26

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 27 копеек и к евро — на 65

Банки.ру12:21

Рубль дорожает к доллару и евро на старте торговой сессии

News.ru03:30

Доллар опустился ниже 63 рублей

Взгляд.ру03:10

Рубль дорожает благодаря новостям с саммита G20

Ведомости04:37

Рубль немного ускорил рост к доллару и евро днем в понедельник благодаря позитиву на глобальном рынке

Финмаркет09:37

Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефти

Интерфакс03:28

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Финанс03:26
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Происшествия

Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве

Обновлено в 13:11
Происшествия

Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево

"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Кино

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 09:43
Политика

Генпрокуратура Украины выдвинула новые обвинения против главы ЛНР

Генпрокуратура Украины сообщила, что против главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника выдвинуты новые обвинения по трем статьям уголовного кодекса.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

Украина изменила планы учений с США из-за России

Обновлено в 11:22
Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Дело Сушкевич. Медики обвиняют СК РФ в «медицинской ошибке»

Вчера на сайте Следственного комитета появилась информация о том, что Сушкевич задержана, ей предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд избрал меру пресечения - домашний арест.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Бывшего главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию

Власти Черногории экстрадировали бывшего председателя правления банка «Тройка» Сергея Ильина, которого в России подозревают в растрате 52,5 млн руб. в составе организованной группы (ст. 160 УК РФ), сообщает Генпрокуратура.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Футбол

«Монако» выкупил Мартинша у «Атлетико»

Вингер Желсон Мартинш продолжит выступать за «Монако». Монегаски выкупили португальца у «Атлетико». Детали трансфера не уточняются.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Дело Голунова передали в Следственный комитет

Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.
Обновлено в 15:12
Политика

В Кремле рассказали о термокружке Путина

Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца благодаря ДНК-тесту

Дочь актрисы Галины Стахановой нашла своего биологического отца благодаря ДНК-тесту.
Обновлено в 12:27
Футбол

Стала известна дата расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым

Обновлено в 09:31
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Федорова показала, как носить гигантскую брошь-цветок

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова вспомнила о первом конкурсе красоты, который изменил ее жизнь раз и навсегда.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Экономика

Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине

С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Транспорт

Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов

Обновлено в 04:31
Авто

Обновленный внедорожник Haval H9 вышел на рынок

Китайский автогигант Great Wall объявил старт продаж рестайлинговой версии флагманского внедорожника Haval H9.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие

Российские истребители названы возможной заменой F-35 для Турции

Турция рассмотрит покупку российских истребителей, если США откажутся поставлять F-35 Анкаре, сообщают информационные агентства.
Обновлено в 15:10
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Экономика

Медведев посвятит совещание снижению уровня бедности в стране

Ранее премьер-министр сообщил, что проведет серию совещаний по теме достижения каждой из национальных целей развития страны на период до 2024 года.
Обновлено вчера в 21:11
Теннис

Винус Уильямс проиграла 15-летней американке Гауфф на Уимблдоне

Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Винус Уильямс в матче первого круга Уимблдона.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие

Лавров: Россия разберется в инциденте с атакой ВВС Израиля на Дамаск

Москва уже устанавливает факты инцидента в связи с информацией об атаке израильских ВВС на территорию Дамаска, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Дагестане задержали чиновников за хищение

В сообщении, которое сегодня было опубликовано на сайте Следственного комитета РФ, отмечается, что заместителей главы "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева подозревают в превышении полномочий при реализации инвестиционных проектов по строительству школ.
Обновлено в 04:59
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