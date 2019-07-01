Официальный курс евро на вторник снизился на 42,17 копейки - до 71,3962 рубля, курс доллара уменьшился на 2,15 копейки, до 63,0541 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,4 рубля

Политика Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.

Космос «Хаббл» получил новые фотографии звезды, способной уничтожить Землю Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила уникальные фотографии крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, чья скорая гибель может крайне негативно повлиять на жизнь на Земле.

Транспорт РБК: оператор «Платона» претендует на обслуживание всех дорожных камер Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что другое предприятие «Ростеха», созданное совместно с «Глонасс», – «Глонасс БДД» претендует на то, чтобы стать единственной компанией, которая занимается обслуживанием дорожных камер.

Общество Полное солнечное затмение произойдет 2 июля Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).

Шоу-бизнес Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".

Происшествия Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.

Технологии Пять российских компаний объединились против «Яндекса» В заявлении говорится о том, что «Яндекс» несправедливо ограничивает доступ к сервисам компаний, а также нарушает закон о конкуренции.

Хоккей Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.

Экономика Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).

Экономика Медведев рассказал об успехах в борьбе с бедностью Премьер-министр рассказал, как нужно повышать уровень жизни россиян Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил задачу кабинету министров к 2024 году вдвое уменьшить количество жителей РФ с доходами ниже прожиточного минимума, сообщает РИА "Новости".

Политика МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщил в понедельник представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.

Политика Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

Происшествия В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.

Политика Грузия сменит посла на Украине Грузия сменит своего посла в Киеве. Об этом сообщили грузинскому Первому каналу в департаменте прессы и информации МИД страны.

Политика Восьми украинским морякам предъявили обвинения Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.

Транспорт Проект планировки для метро в Кудрово оценили в 11,6 млн Как следует из информации на сайте госзакупок, проект обойдется в 11,6 млн рублей. Участники смогут подать заявки до 22 июля 2019 года.

Политика Россия предложила США обменять Ярошенко Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Общество Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.

Экономика В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4% Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.

Происшествия Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию Власти Черногории выдали России главу банка "Тройка", обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в понедельник Генпрокуратуре РФ.

Происшествия Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12 12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно.

Общество Астрологический прогноз на 1 – 7 июля для всех знаков зодиака Некоторым представителям знака придется искать новую работу, о чем предупреждает напряженный аспект Марса, Меркурия и Урана.