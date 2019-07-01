Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 71,4 рубляРИА Новости 06:32
Официальный курс евро на вторник снизился на 42,17 копейки - до 71,3962 рубля, курс доллара уменьшился на 2,15 копейки, до 63,0541 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Космос
«Хаббл» получил новые фотографии звезды, способной уничтожить Землю
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила уникальные фотографии крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, чья скорая гибель может крайне негативно повлиять на жизнь на Земле.
Обновлено в 10:56
Транспорт
РБК: оператор «Платона» претендует на обслуживание всех дорожных камер
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что другое предприятие «Ростеха», созданное совместно с «Глонасс», – «Глонасс БДД» претендует на то, чтобы стать единственной компанией, которая занимается обслуживанием дорожных камер.
Обновлено в 11:08
Общество
Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
Обновлено в 05:42
Происшествия
Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента
Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 10:29
Технологии
Пять российских компаний объединились против «Яндекса»
В заявлении говорится о том, что «Яндекс» несправедливо ограничивает доступ к сервисам компаний, а также нарушает закон о конкуренции.
Обновлено в 07:00
Хоккей
Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.
Обновлено в 02:37
Экономика
Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Экономика
Медведев рассказал об успехах в борьбе с бедностью
Премьер-министр рассказал, как нужно повышать уровень жизни россиян Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил задачу кабинету министров к 2024 году вдвое уменьшить количество жителей РФ с доходами ниже прожиточного минимума, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:47
Политика
МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщил в понедельник представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредрик Даль.
Обновлено в 09:40
Авто
Бывший дизайнер Audi и Seat перешел в Mitsubishi
Обновлено в 07:31
Политика
Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси
Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Германии потерпел крушение военный вертолет
Обновлено в 09:23
Политика
Грузия сменит посла на Украине
Грузия сменит своего посла в Киеве. Об этом сообщили грузинскому Первому каналу в департаменте прессы и информации МИД страны.
Обновлено в 12:20
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинения
Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 08:10
Транспорт
Проект планировки для метро в Кудрово оценили в 11,6 млн
Как следует из информации на сайте госзакупок, проект обойдется в 11,6 млн рублей. Участники смогут подать заявки до 22 июля 2019 года.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Обновлено в 12:43
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:14
Политика
В Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов
Обновлено в 10:36
Общество
Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении
Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Посещение Венеции станет платным
Обновлено в 12:24
Происшествия
Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию
Власти Черногории выдали России главу банка "Тройка", обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в понедельник Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12
12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно.
Обновлено в 09:37
Общество
Астрологический прогноз на 1 – 7 июля для всех знаков зодиака
Некоторым представителям знака придется искать новую работу, о чем предупреждает напряженный аспект Марса, Меркурия и Урана.
Обновлено 29 июня в 05:30
Происшествия
Врач роддома обвиняется в убийстве младенца
Как сообщает СК РФ, следователи установили, что в ноябре 2018 года женщина родила недоношенного ребенка в роддоме №4 Калининградской области.
Обновлено в 00:11