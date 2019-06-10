Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефтиИнтерфакс 03:28

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Происшествия «Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.

Здоровье В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.

Шоу-бизнес Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой На фестивале «Кинотавр» Константин Богомолов встретился с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем, писателем Александром Цыпкиным.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Происшествия В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир» В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.

Политика Глава правительства Астраханской области подал в отставку Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.

Происшествия В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2 В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2.

Хоккей «Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом» Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.

Происшествия Появилось видео с места аварии туристических автобусов в Сочи В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе - трое детей.

Происшествия Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.

Экономика Иванов поддержал внедрение фандоматов в России В рамках Петербургского экономического форума представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил, что не видит смысла в запрете одноразовой посуды и пластиковых пакетов, однако поддерживает внедрение фандоматов в России.

Шоу-бизнес Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем Возлюбленная Тимати пожаловалась, что выходные провела дома из-за плохого самочувствия, так как столицу накрыл антициклон.

Футбол «Наполи» собирается выкупить Оспину Владельцы "Наполи" собираются сохранить в составе команды голкипера Давида Оспину, правами на которого владеет лондонский "Арсенал".

Экономика Голикова: расходы россиян на 13,3 трлн рублей превышают доходы Российские социальные фонды ежегодно теряют около 2,3 трлн рублей из-за теневой экономики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Общество ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.

Шоу-бизнес Спортивный бизнес Наташи Королевой и Тарзана потерпел крах Аналогичная история произошла и со спортивным бизнесом Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко.

Единоборства Джуда госпитализирован с кровоизлиянием в мозг Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Заб Джуда после поражения от американца Клетусу Селдину был госпитализировал, информирует BBC.

Происшествия Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра» В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».

Политика Парламент и кабмин Молдавии отказались подчиняться КС Парламент и правительство Молдавии отказались подчиняться решениям Конституционного суда, передает РИА "Новости".

Происшествия Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Происшествия Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.

Экономика Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.

Автоспорт Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.