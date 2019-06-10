Финансы

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефтиИнтерфакс 03:28

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
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Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро

Росбалт03:48

Рубль укрепляется в начале валютной сессии

Банки.ру03:29

Рубль стабилен к доллару и прибавляет к евро на фоне роста цен на нефть

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Курс евро падает

Газета.Ru03:25

Рубль в начале дня стабилен к доллару и растет к евро на дорожающей нефти

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Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Интерфакс03:28

Курс доллара: такого поворота никто не ожидал

Expert.ru01:32
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Футбол

Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретится с фанатами

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Происшествия

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова

Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Здоровье

В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак

В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой

На фестивале «Кинотавр» Константин Богомолов встретился с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем, писателем Александром Цыпкиным.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Происшествия

В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»

В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Политика

Глава правительства Астраханской области подал в отставку

Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

Обновлено в 00:24
Происшествия

В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2

В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2.
Обновлено вчера в 10:57
Хоккей

«Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом»

Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Появилось видео с места аварии туристических автобусов в Сочи

В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе - трое детей.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия

Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра

На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.
Обновлено в 03:05
Игры

В Steam открылся предзаказ Cyberpunk 2077. Стоимость – 1999 рублей

Обновлено вчера в 16:57
Армия и оружие

В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A

Обновлено в 03:45
Экономика

Иванов поддержал внедрение фандоматов в России

В рамках Петербургского экономического форума представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил, что не видит смысла в запрете одноразовой посуды и пластиковых пакетов, однако поддерживает внедрение фандоматов в России.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Происшествия

Должник расстрелял кредитора и его невесту у автовокзала в Уфе

Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Возлюбленная Тимати пожаловалась, что выходные провела дома из-за плохого самочувствия, так как столицу накрыл антициклон.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол

«Наполи» собирается выкупить Оспину

Владельцы "Наполи" собираются сохранить в составе команды голкипера Давида Оспину, правами на которого владеет лондонский "Арсенал".
Обновлено в 04:07
Экономика

Голикова: расходы россиян на 13,3 трлн рублей превышают доходы

Российские социальные фонды ежегодно теряют около 2,3 трлн рублей из-за теневой экономики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Общество

ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни

Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Спортивный бизнес Наташи Королевой и Тарзана потерпел крах

Аналогичная история произошла и со спортивным бизнесом Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко.
Обновлено в 03:24
Единоборства

Джуда госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Заб Джуда после поражения от американца Клетусу Селдину был госпитализировал, информирует BBC.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Политика

Парламент и кабмин Молдавии отказались подчиняться КС

Парламент и правительство Молдавии отказались подчиняться решениям Конституционного суда, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения

Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Экономика

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Автоспорт

Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти

Утром 10 июня правоохранители нашли черные пакеты с головой, руками и ногами мужчины недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленобласти.
Обновлено в 02:38
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