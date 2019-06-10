Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евроРосбалт 03:48

Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 6 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,7475 рубля.

Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро

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