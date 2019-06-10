Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефтиИнтерфакс 03:28
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
Общество
Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца
Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом "360" опроверг информацию о внутреннем кровотечении у его отца, отметив при этом, что у него остается риск летального исхода.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Общество
Численность безработных в России превысила 650 тыс.человек
Количество безработных граждан России на 1 января 2019 года составило 693,2 тыс. человек, говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2018 год, опубликованном в «Российской газете».
Обновлено в 19:30
Гаджеты
Intel бросила вызов AMD, предложила потягаться в играх и раскритиковала PCIe 4.0
Компания Intel, похоже, на выставке Е3 решила идти ва-банк. «Синий гигант» готовится бросить вызов AMD и её будущим процессорам Ryzen 3000.
Обновлено в 04:21
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Общество
Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня
Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Общество
Работы по созданию петербургского центра искусственного интеллекта начнутся в 2019 году
Работы по созданию первого Национального центра промышленного искусственного интеллекта в Петербурге, меморандум о создании которого был подписан на площадке ПМЭФ-2019, начнут до конца текущего года.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Футбол
Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020
Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Политика
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Игры
Ubisoft представила Watch Dogs Legion
Обновлено в 16:21
Космос
«Роскосмос» впервые заказал ракету-носитель «Ангара»
Обновлено в 08:34
ЖКХ
Начались масштабные работы по комплексному обустройству зеленой зоны Капотни
Капотня стала первым районом Москвы, в котором городские власти начали комплексное обустройство.
Обновлено в 15:33
Политика
РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово
Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Шалинский районный суд Чечни освободил по УДО главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который был осуждён на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Финансы
Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн руб - исследование
Средний размер ипотечного кредита, из выданных российскими банками в апреле, вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 миллиона рублей, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:35
Экономика
«РИА Новости»: ЦБ счел информацию об утечках данных компиляцией
ЦБ России считает появившуюся сегодня, 10 июня, информацию об утечке данных более 900 тыс. клиентов банков компиляцией нескольких старых инцидентов, сообщил «РИА Новости» источник, близкий к регулятору.
Обновлено в 12:36
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Нижнем Тагиле в результате взрыва в доме человека выбросило на улицу
В Нижнем Тагиле в доме на Черноисточинском шоссе прогремел взрыв. По предварительным данным, произошел хлопок бытового газа.
Обновлено в 12:05
Политика
Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39
Экономика
Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных
Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Игры
Все части Ведьмака и будущую Cyberpunk 2077 продают с большой скидкой
Сервис цифровой дистрибуции GOG, принадлежащий CD Projekt, запустил акцию Simply: RED .
Обновлено в 08:35
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53