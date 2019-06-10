Финансы

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефтиИнтерфакс 03:28

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
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Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

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Полицейские застрелили напавшего на прохожих на вокзале в Швеции

Полицейские ликвидировали человека, напавшего на прохожих на вокзале в Швеции.
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Светлана Ходченкова выбрала стильный комплект для «Кинотавра»

На красной дорожке актриса появилась в стильных серых брюках и сверкающем топе без бретелей, пишет storinka.com.ua.
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Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
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Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
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В Екатеринбурге избили женщину-водителя автобуса

В Екатеринбурге задержали автомобилиста, который сегодня утром на перекрестке улиц Восточная и Малышева избил женщину - водителя рейсового автобуса.
Обновлено в 08:25
ЖКХ

Ремонт смытой дождём улицы в Севастополе обойдётся в 9 млн рублей

Обновлено в 07:37
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Житель Североуральска спас младенца, которого пьяница выбросил из окна

В Североуральске мужчина спас малыша, которого алкоголик выбросил из окна. Жуткая история произошла в Североуральске 6 июня.
Обновлено в 05:09
Экономика

В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил в Госдуме падение реальных (то есть с учетом инфляции) доходов населения.
Обновлено в 08:36
Политика

YouTube заблокировал видео с оскорблениями герба России

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать доступ к видеороликам, на которых лидеры бандформирований, в том числе Шамиль Басаев, выражали «неуважение к государственному гербу РФ».
Обновлено в 07:19
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Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская экстремально похудела за 10 месяцев после родов

На опубликованной фотографии девушка запечатлена вместе с супругом Александром Овечкиным и наследником, которому через несколько дней исполнится 10 месяцев.
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Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка

Обновлено в 07:04
Политика

Путин поздравил по телефону Токаева с победой на выборах в Казахстане

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Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

У Бари Алибасова начались осложнения

Обновлено в 03:00
Армия и оружие

ВКС России проводят мониторинг над Черным морем на фоне учений НАТО

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 будут контролировать воздушную обстановку над Черным морем на фоне масштабных учений НАТО, проходящих на территории ряда причерноморских стран Восточной Европы, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
Обновлено в 08:41
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Молодая жена Игоря Николаева резко похудела

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После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

Обновлено в 07:26
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Правительство Тверской области обсудит реализацию проекта «Демография»

Реализация национального проекта «Демография» в Тверской области будет рассмотрена 11 июня на заседании регионального Правительства, которое проведет губернатор Игорь Руденя.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова

Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Общество

Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

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Экономика

Минэкономики Белоруссии: инвестиции из ЕС превысили российские

Оценивая успехи в диверсификации инвестиционных потоков, Перминова отметила: "Потоки из Евросоюза превысили в этом году потоки из России, хотя с учетом нашей стратегической дружбы Россия всегда лидировала".
Обновлено в 07:39
Происшествия

Активиста арестовали в Волгодонске за комментарий «ВКонтакте»

Поводом для возбуждения дела стал комментарий Бояринова в соцсети «ВКонтакте», оставленный еще в июле 2018 года.
Обновлено в 08:43
Общество

Представлена концепция нового КоАП

Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 08:10
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