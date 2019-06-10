Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефтиИнтерфакс 03:28
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Обновлено в 08:21
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках
Обновлено в 06:17
Происшествия
Полицейские застрелили напавшего на прохожих на вокзале в Швеции
Полицейские ликвидировали человека, напавшего на прохожих на вокзале в Швеции.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова выбрала стильный комплект для «Кинотавра»
На красной дорожке актриса появилась в стильных серых брюках и сверкающем топе без бретелей, пишет storinka.com.ua.
Обновлено в 07:25
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова
Обновлено в 08:44
Происшествия
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП
Обновлено в 05:55
Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Автоспорт
Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Екатеринбурге избили женщину-водителя автобуса
В Екатеринбурге задержали автомобилиста, который сегодня утром на перекрестке улиц Восточная и Малышева избил женщину - водителя рейсового автобуса.
Обновлено в 08:25
ЖКХ
Ремонт смытой дождём улицы в Севастополе обойдётся в 9 млн рублей
Обновлено в 07:37
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Житель Североуральска спас младенца, которого пьяница выбросил из окна
В Североуральске мужчина спас малыша, которого алкоголик выбросил из окна. Жуткая история произошла в Североуральске 6 июня.
Обновлено в 05:09
Экономика
В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил в Госдуме падение реальных (то есть с учетом инфляции) доходов населения.
Обновлено в 08:36
Политика
YouTube заблокировал видео с оскорблениями герба России
Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать доступ к видеороликам, на которых лидеры бандформирований, в том числе Шамиль Басаев, выражали «неуважение к государственному гербу РФ».
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская экстремально похудела за 10 месяцев после родов
На опубликованной фотографии девушка запечатлена вместе с супругом Александром Овечкиным и наследником, которому через несколько дней исполнится 10 месяцев.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
ВКС России проводят мониторинг над Черным морем на фоне учений НАТО
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 будут контролировать воздушную обстановку над Черным морем на фоне масштабных учений НАТО, проходящих на территории ряда причерноморских стран Восточной Европы, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева резко похудела
Обновлено в 03:07
Здоровье
Правительство Тверской области обсудит реализацию проекта «Демография»
Реализация национального проекта «Демография» в Тверской области будет рассмотрена 11 июня на заседании регионального Правительства, которое проведет губернатор Игорь Руденя.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Экономика
Минэкономики Белоруссии: инвестиции из ЕС превысили российские
Оценивая успехи в диверсификации инвестиционных потоков, Перминова отметила: "Потоки из Евросоюза превысили в этом году потоки из России, хотя с учетом нашей стратегической дружбы Россия всегда лидировала".
Обновлено в 07:39
Происшествия
Активиста арестовали в Волгодонске за комментарий «ВКонтакте»
Поводом для возбуждения дела стал комментарий Бояринова в соцсети «ВКонтакте», оставленный еще в июле 2018 года.
Обновлено в 08:43
Общество
Представлена концепция нового КоАП
Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 08:10