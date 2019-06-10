Финансы

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефтиИнтерфакс 03:28

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
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Евро подешевел на 30 копеек

Ведомости05:43

Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро

Росбалт03:48

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Экономика сегодня07 июня в 03:15

Курс евро падает

Газета.Ru03:25

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» по состоянию на 11:30 мск 10 июня составил 64,7919 руб

Финмаркет05:05

Рубль растёт к доллару и евро на открытии торгов

News.ru07 июня в 03:40

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Интерфакс03:28
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Происшествия

Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»

Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.
Обновлено в 07:02
Кино

В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Суд приговорил бывшего главу Коми Гайзера к 11 годам тюрьмы

Обновлено в 06:19
Происшествия

Житель Североуральска поймал выброшенного из окна младенца

Житель Североуральска поймал двухмесячного ребенка, которого из окна жилого дома выбросил пьяный мужчина.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Обновлено в 00:33
Наука

На Кипре обнаружили неолитические каменные постройки

Каменные строения, обнаруженные археологами на юге Кипра, были построены около семи-восьми тысяч лет назад, то есть, в эпоху неолита — сообщают официальные представители Управления древностей Республики Кипр.
Обновлено в 05:19
Общество

В Москве 11 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области 11 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с жарой и высокой пожароопасностью.
Обновлено в 05:46
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Общество

Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие

Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп отмечает в понедельник 98-летие: он по-прежнему в отличной форме, регулярно управляет упряжкой лошадей и от вождения автомобиля также не отказывается.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика тайно вышла замуж и готовится к родам

Появление на торжественном открытии 30-го фестиваля «Кинотавр» Валерии Гай Германики с большим животом и под руку с мужем стало настоящей сенсацией.
Обновлено в 01:00
Политика

Соловьев прокомментировал дело журналиста Голунова

Свои первые два поста в мессенджере Соловьев посвятил резонансному делу арестованного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 05:11
Общество

В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды

Специалисты столичного Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об ухудшении погоды.
Обновлено в 04:56
Происшествия

СК проверяет сообщения об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде

Следователи проверяют информацию о том, что женщина избила пенсионерку и девочку, а также опрокинула коляску с ребенком в одном из магазинов Зеленограда, сообщила журналистам помощник руководителя столичного ГСУСК России Оксана Пищулина.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено вчера в 16:00
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

Обновлено в 04:36
Музыка

Группу Queen поразил ролик пермского балалаечника

Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Политика

Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Политика

Тимошенко заявила о готовности к коалиции с партией Зеленского

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука объединиться с ее партией для выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Журналиста Голунова отправили под домашний арест

Никулинский районный суд Москвы решил отправить журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, под домашний арест до 7 августа.
Обновлено 08 июня в 15:47
Здоровье

Вспышка менингококковой инфекции произошла в Новосибирске

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, на территории региона было отмечено 25 случаев заболевания менингококковой инфекцией за короткий период времени – с 30 мая по 9 июня.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Яна Поплавская о фотографии с большим животом: «Жду девочку»

Звезда сопроводила интригующий снимок лаконичным комментарием: «Жду девочку».
Обновлено в 02:51
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Шоу-бизнес

Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Американские военные в Нигере пострадали после взрыва мины

По официальным данным, американский контингент в Нигере помогает местным военным бороться с боевиками, связанными с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1. Инцидент произошел в ходе боевого патрулирования.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Финансы

Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы

Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Автоспорт

Феттель на подиуме попросил болельщиков не освистывать Хэмилтона

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель призвал болельщиков на "Гран-при Канады" не освистывать гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено вчера в 16:11
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