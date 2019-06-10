Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефтиИнтерфакс 03:28

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

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