Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефтиИнтерфакс 03:28
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:47, Ашберн
Происшествия
Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл блеснула «кольцом вечности» на дне рождения королевы
На руках у Меган Маркл были короткие тёмные перчатки. Она сняла их, чтобы приветствовать зрителей, и блеснула россыпью бриллиантов.
Обновлено в 05:32
Политика
Песков прокомментировал дело журналиста Голунова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
Обновлено в 07:08
Футбол
Погба согласился вернуться в «Ювентус»
Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился на возвращение в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 06:52
Политика
Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Фура врезалась в колонну МЧС на трассе под Тулой
Авария произошла на 201-м км трассы М-4 «Дон». Колонна МЧС направлялась в Керчь для проведения плановых работ по разминированию.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера осудили на 11 лет
Обновлено в 06:42
Общество
В Оренбуржье озвучили первые результаты ЕГЭ
100 баллов получил выпускник Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья.
Обновлено в 04:55
Политика
Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Политика
Белый дом предложил отсрочить ограничения на деятельность Huawei
Министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским фирмам продавать ей технологии и ограничивая деятельность китайcкой компании на территории США.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Сотрудница «Алросы» попалась на краже алмазов на миллионы долларов
Сотрудница крупнейшей алмазодобывающей российской компании "Алроса" с сообщниками была задержана за кражу более 500 алмазов и бриллиантов, сообщает РИА "Новости" По данным официального представителя СК Светланы Петренко, сумма украденного исчисляется миллионами долларов.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области
В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
Обновлено в 04:26
Политика
Названа пятерка лидеров на выборах в украинскую Раду
Досрочные выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля. Пятерка баллотирующихся партий-лидеров пока остается неизменной.
Обновлено в 07:04
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Общество
ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова
На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:52
Авто
Опубликованы первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 02:56
Игры
Microsoft раскрыла детали игровой консоли Xbox нового поколения
Релиз новой приставки Xbox намечен на конец 2020 года. Консоль будет почти в четыре раза мощнее и производительнее, чем нынешняя Xbox One.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер сыграли свадьбу
Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт женился на дочери известного актёра Кэтрин Шварценеггер.
Обновлено в 04:53
Экономика
Всемирный банк назвал пять угроз российской экономике
Всемирный банк назвал пять факторов, которые угрожают российской экономике в среднесрочной перспективе.
Обновлено в 01:06
Общество
Новую концепцию КоАП опубликуют на этой неделе
Новая концепция Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ будет опубликована на этой неделе, заявил руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
В Крыму ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир»
Сегодня, 10 июня, в нескольких районах Крыма сотрудники ФСБ проводят следственные действия по месту жительства предполагаемых лидеров запрещённой в России экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*.
Обновлено в 02:13
Энергетика
Новак не исключил падения цен на нефть до 30 долларов за баррель
Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что описанный первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым сценарий падения цен на нефть до 30 долларов за баррель, если в июле не будут достигнуты договоренности ОПЕК+, не исключен.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Лакокрасочный завод горит под Калининградом
На заводе лакокрасочной продукции в городе Советске Калининградской области произошел пожар, сообщает ТАСС Площадь пожара составляет более 300 кв. метров.
Обновлено в 04:30
Общество
ПФР назвал основную причину отказа в оформлении пенсии
В ПФР добавили, что досрочный выход на пенсию имеет большое количество нюансов, и советуют внимательно ознакомиться со всеми условиями назначения таких льгот.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Константин Хабенский на «Кинотавре» выступил в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 14:51
Авто
В России выросли цены на хэтчбек KIA Rio X-Line
Мониторинг российского рынка новых легковых автомобилей выявил подорожание всех комплектаций кросс-хэтчбека Rio X-Line, прибавка к стоимости составила 10 тыс. рублей.
Обновлено в 01:00