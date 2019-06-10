Финансы

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефтиИнтерфакс 03:28

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
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Евро подешевел на 30 копеек

Ведомости05:43

Рынок акций РФ и рубль немного снизятся на текущей неделе

ПРАЙМ06:55

Рубль растёт к доллару и евро на открытии торгов

News.ru07 июня в 03:40

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Интерфакс03:28

Курс евро падает

Газета.Ru03:25

Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро

Росбалт03:48

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Экономика сегодня07 июня в 03:15
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Происшествия

Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Меган Маркл блеснула «кольцом вечности» на дне рождения королевы

На руках у Меган Маркл были короткие тёмные перчатки. Она сняла их, чтобы приветствовать зрителей, и блеснула россыпью бриллиантов.
Обновлено в 05:32
Политика

Песков прокомментировал дело журналиста Голунова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
Обновлено в 07:08
Футбол

Погба согласился вернуться в «Ювентус»

Французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился на возвращение в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 06:52
Политика

Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Фура врезалась в колонну МЧС на трассе под Тулой

Авария произошла на 201-м км трассы М-4 «Дон». Колонна МЧС направлялась в Керчь для проведения плановых работ по разминированию.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера осудили на 11 лет

Обновлено в 06:42
Общество

В Оренбуржье озвучили первые результаты ЕГЭ

100 баллов получил выпускник Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья.
Обновлено в 04:55
Политика

Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Обновлено в 07:26
Политика

Белый дом предложил отсрочить ограничения на деятельность Huawei

Министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским фирмам продавать ей технологии и ограничивая деятельность китайcкой компании на территории США.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Сотрудница «Алросы» попалась на краже алмазов на миллионы долларов

Сотрудница крупнейшей алмазодобывающей российской компании "Алроса" с сообщниками была задержана за кражу более 500 алмазов и бриллиантов, сообщает РИА "Новости" По данным официального представителя СК Светланы Петренко, сумма украденного исчисляется миллионами долларов.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области

В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
Обновлено в 04:26
Политика

Названа пятерка лидеров на выборах в украинскую Раду

Досрочные выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля. Пятерка баллотирующихся партий-лидеров пока остается неизменной.
Обновлено в 07:04
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Общество

ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова

На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:52
Авто

Опубликованы первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа

Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

Обновлено в 02:56
Игры

Microsoft раскрыла детали игровой консоли Xbox нового поколения

Релиз новой приставки Xbox намечен на конец 2020 года. Консоль будет почти в четыре раза мощнее и производительнее, чем нынешняя Xbox One.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер сыграли свадьбу

Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт женился на дочери известного актёра Кэтрин Шварценеггер.
Обновлено в 04:53
Экономика

Всемирный банк назвал пять угроз российской экономике

Всемирный банк назвал пять факторов, которые угрожают российской экономике в среднесрочной перспективе.
Обновлено в 01:06
Общество

Новую концепцию КоАП опубликуют на этой неделе

Новая концепция Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ будет опубликована на этой неделе, заявил руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

В Крыму ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир»

Сегодня, 10 июня, в нескольких районах Крыма сотрудники ФСБ проводят следственные действия по месту жительства предполагаемых лидеров запрещённой в России экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*.
Обновлено в 02:13
Энергетика

Новак не исключил падения цен на нефть до 30 долларов за баррель

Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что описанный первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым сценарий падения цен на нефть до 30 долларов за баррель, если в июле не будут достигнуты договоренности ОПЕК+, не исключен.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Европа начала активно возвращать детей игиловцев из Сирии

Обновлено в 06:18
Происшествия

Лакокрасочный завод горит под Калининградом

На заводе лакокрасочной продукции в городе Советске Калининградской области произошел пожар, сообщает ТАСС Площадь пожара составляет более 300 кв. метров.
Обновлено в 04:30
Общество

ПФР назвал основную причину отказа в оформлении пенсии

В ПФР добавили, что досрочный выход на пенсию имеет большое количество нюансов, и советуют внимательно ознакомиться со всеми условиями назначения таких льгот.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Константин Хабенский на «Кинотавре» выступил в поддержку Голунова

Обновлено вчера в 14:51
Авто

В России выросли цены на хэтчбек KIA Rio X-Line

Мониторинг российского рынка новых легковых автомобилей выявил подорожание всех комплектаций кросс-хэтчбека Rio X-Line, прибавка к стоимости составила 10 тыс. рублей.
Обновлено в 01:00
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