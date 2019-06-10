Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс 03:25
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Авто
Названы пять самых ожидаемых автоновинок 2019 года
Обновлено в 09:32
Происшествия
Полковника Захарченко отправили в колонию на 13 лет
Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 117 млн 990 тысяч рублей полковника МВД Дмитрия Захарченко, при обыске в квартире родственников которого нашли более 8,5 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Музыка
Концерт Билли Айлиш перенесли в Ледовый Дворец
В Москве шоу пройдет 27 августа во дворце спорта "Мегаспорт" вместо Adrenaline Stadium, в Петербурге концерт пройдет 28 августа на сцене Ледового дворца вместо A2 Green Concert.
Обновлено в 05:24
Авто
Очень странный Mazdarati выставили на продажу в Канаде за $8000
Заявленный продавцом пробег автомобиля составляет 181 тыс. км. За выставленный на продажу экземпляр просят 8 тыс. долларов.
Обновлено в 09:20
Общество
Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию
Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.
Обновлено в 02:52
Общество
Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание
Стало известно, почему состояние музыкального продюсера Бари Алибасова является критическим.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца
Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Энергетика
Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель
Силуанов, выступая ранеее 10 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, предупредил: от продления соглашения об ограничении объемов добычи нефти между странами — участницами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами (ОПЕК+) зависят мировые цены на нефть.
Обновлено в 07:10
Общество
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторов
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Автоспорт
Феттель считает, что Хэмилтон украл у него победу на Гран-при Канады
Феттель на Гран-при Канады опередил Льюиса Хэмилтона из Mersedes на 1,4 секунды и пришел на финиш первым.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Шалинский районный суд Чечни освободил по УДО главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который был осуждён на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Число находящихся в боеготовности американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на сегодняшний день составляет "единицы", пишет газета Air Force Times со ссылкой на данные комитета палаты представителей конгресса США по вооруженным силам.
Обновлено в 06:33
Экономика
Акционеры «Мостотреста» решили не выплачивать дивиденды за 2018 год
Акционеры "Мостотреста" решили не выплачивать дивиденды по результатам 2018 года, совет директоров переизбрали в прежнем составе, следует из сообщения компании.
Обновлено в 09:04
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Происшествия
Пороховой завод загорелся в Казани
Обновлено в 10:00
Наука
Глобальное потепление заставит россиян переезжать в Сибирь
Эксперты предположили, что уже к концу нынешнего века людям придется переселиться на север из-за глобального потепления.
Обновлено вчера в 15:53
Финансы
Рубль не намерен ставить новые «антирекорды»
Возможно, что момент для смягчения выбран правильно, но если рынок ошибся, то в конце недели, 14 июня это скажется на курсе рубля по отношению к доллару США, и возможно не в лучшую сторону.
Обновлено в 08:54
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Мосгорсуд начал слушание дела о шпионаже в отношении гражданина Польши
Московский городской суд в понедельник приступил к слушанию уголовного дела в отношении гражданина Польши Мариана Радзаевски, обвиняемого в шпионаже.
Обновлено в 10:18
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Таможня задержала экипаж рейса «Победы»
Таможня задержала экипаж рейса лоукостера "Победа", летевший из Внуково в Пизу.
Обновлено в 08:39
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.
Обновлено в 10:13
Интернет
«Яндекс» и Mediascope возобновят сотрудничество
Обе компании пришли к решению возобновить сотрудничество и приступили к совместной разработке методов для измерений в сфере медийной рекламы.
Обновлено в 04:51