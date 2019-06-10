Финансы

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефтиИнтерфакс 03:28

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
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Рубль на старте торгов подорожал к доллару и евро

Росбалт03:48

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Интерфакс03:28

Рубль растёт к доллару и евро на открытии торгов

News.ru07 июня в 03:40

Курс евро падает

Газета.Ru03:25

Биржевой курс евро подешевел на 15 копеек

Экономика сегодня03:24

Рубль стабилен к доллару и прибавляет к евро на фоне роста цен на нефть

ПРАЙМ03:12

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:26
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Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Общество

В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии

Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе

Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Наука

В Якутии найдена голова волка, пролежавшая в мерзлоте 40 тысяч лет

В Якутии ученые исследуют уникальную находку — голову волка возрастом более 40 тысяч лет с сохранившимися мягкими тканями и мозгом, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

ВКС России проводят мониторинг над Чёрным морем на фоне учений НАТО

Самолёты Военно-космических сил России проводят наблюдательные полёты над Крымом и Кубанью на фоне учений НАТО в причерноморских государствах Восточной Европы, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Обновлено в 05:20
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 16:09
Недвижимость

Риелторы оценили совокупную стоимость жилой недвижимости Москвы

Основываясь на планах московского правительства по вводу жилья аналитики Savills прогнозируют, что в 2022 году совокупная стоимость жилья в столице превысит 60 трлн руб. По итогам 2017 года совокупная стоимость всей недвижимости мира достигла рекордного значения в $280,6 трлн, что в 3,5 раза больше совокупного мирового ВВП ($78,3 трлн).
Обновлено в 03:58
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Политика

Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей

Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области

В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
Обновлено в 04:26
Экономика

Всемирный банк назвал риски для российской экономики

Ранее ВБ спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Кино

Киану Ривз появился в трейлере игры Cyberpunk 2077

Обновлено в 01:53
Общество

Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат

Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Шоу-бизнес

Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Политика

Тимошенко призвала партии объединиться против старой власти Украины

Все демократические политические силы Украины должны объединится, чтобы не допустить прихода в парламент страны старой власти.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Потап был вынужден молчать о романе с Каменских из-за супруги

Украинская исполнительница Настя Каменских стала женой Потапа. На протяжении долгого времени их связывала дружба и рабочие отношения.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

Обновлено в 04:04
Происшествия

В Ялте произошло смертельное ДТП с тремя погибшими

Сегодня утром, 10 июня, в районе Ялты случилась дорожная авария, унесшая жизни водителя и пассажира мотоцикла, а также пешехода.
Обновлено в 04:11
Общество

Журналисты анонсировали акцию в день России в поддержку Ивана Голунова

В Москве 12 июня пройдет несогласованная с мэрией Москвы акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил РБК один из организаторов, журналист «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено в 05:01
Авто

Опубликованы первые фото нового Renault Duster без камуфляжа

В сети были опубликованы снимки обновленного Renault Duster.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию моряков РФ при сближении с крейсером ВМС США

В СМИ продолжается обсуждение реакции моряков большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время сближения с американским ракетным крейсером Chancellorsville.
Обновлено в 05:10
Экономика

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес

Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье

Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.
Обновлено в 03:45
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Общество

В МГУ откроют 4 новых направления подготовки

В предстоящем учебном году Московский университет открывает четыре новых направления подготовки: медиакоммуникация, публичная политика и соцнауки, химические технологии, педагогическое образование.
Обновлено в 05:30
Политика

Белый дом предложил отсрочить ограничения на деятельность Huawei

Министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским фирмам продавать ей технологии и ограничивая деятельность китайcкой компании на территории США.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42
Как работают Яндекс.Новости?
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