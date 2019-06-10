Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефтиИнтерфакс 03:28
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
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Общество
В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии
Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Наука
В Якутии найдена голова волка, пролежавшая в мерзлоте 40 тысяч лет
В Якутии ученые исследуют уникальную находку — голову волка возрастом более 40 тысяч лет с сохранившимися мягкими тканями и мозгом, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
ВКС России проводят мониторинг над Чёрным морем на фоне учений НАТО
Самолёты Военно-космических сил России проводят наблюдательные полёты над Крымом и Кубанью на фоне учений НАТО в причерноморских государствах Восточной Европы, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Обновлено в 05:20
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 16:09
Недвижимость
Риелторы оценили совокупную стоимость жилой недвижимости Москвы
Основываясь на планах московского правительства по вводу жилья аналитики Savills прогнозируют, что в 2022 году совокупная стоимость жилья в столице превысит 60 трлн руб. По итогам 2017 года совокупная стоимость всей недвижимости мира достигла рекордного значения в $280,6 трлн, что в 3,5 раза больше совокупного мирового ВВП ($78,3 трлн).
Обновлено в 03:58
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Политика
Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей
Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области
В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
Обновлено в 04:26
Экономика
Всемирный банк назвал риски для российской экономики
Ранее ВБ спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Кино
Киану Ривз появился в трейлере игры Cyberpunk 2077
Обновлено в 01:53
Общество
Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат
Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Политика
Тимошенко призвала партии объединиться против старой власти Украины
Все демократические политические силы Украины должны объединится, чтобы не допустить прихода в парламент страны старой власти.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Потап был вынужден молчать о романе с Каменских из-за супруги
Украинская исполнительница Настя Каменских стала женой Потапа. На протяжении долгого времени их связывала дружба и рабочие отношения.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Ялте произошло смертельное ДТП с тремя погибшими
Сегодня утром, 10 июня, в районе Ялты случилась дорожная авария, унесшая жизни водителя и пассажира мотоцикла, а также пешехода.
Обновлено в 04:11
Общество
Журналисты анонсировали акцию в день России в поддержку Ивана Голунова
В Москве 12 июня пройдет несогласованная с мэрией Москвы акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил РБК один из организаторов, журналист «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено в 05:01
Авто
Опубликованы первые фото нового Renault Duster без камуфляжа
В сети были опубликованы снимки обновленного Renault Duster.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию моряков РФ при сближении с крейсером ВМС США
В СМИ продолжается обсуждение реакции моряков большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время сближения с американским ракетным крейсером Chancellorsville.
Обновлено в 05:10
Экономика
Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных
Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.
Обновлено в 03:45
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Общество
В МГУ откроют 4 новых направления подготовки
В предстоящем учебном году Московский университет открывает четыре новых направления подготовки: медиакоммуникация, публичная политика и соцнауки, химические технологии, педагогическое образование.
Обновлено в 05:30
Политика
Белый дом предложил отсрочить ограничения на деятельность Huawei
Министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским фирмам продавать ей технологии и ограничивая деятельность китайcкой компании на территории США.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42