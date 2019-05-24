Финансы
Рубль подорожал к доллару и евроКрасная весна 05:53
Укрепление рубля по отношению к доллару и евро отмечено на открытии Московской биржи, 24 мая сообщает сайт Московской биржи. Курс доллара на 12:00 МСК составляет 64,60 рублей, евро — 72,52 рубля.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдёт в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Общество
Для книг, искусства и советского кино могут отменить возрастной ценз
Возрастные ограничения могут снять с произведений литературы и искусства, а также советского кинематографа.
Обновлено в 10:53
Культура
«Яндекс» стал владельцем прав на сериал «Слуга народа» с Зеленским
«Яндекс» приобрел права на показ сериала «Слуга народа» с Зеленским у международного дистрибьютора Eccho rights.
Обновлено в 05:01
Политика
Греция подделала статистические данные для вступления в еврозону
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете Bild заявил, что Греция в 2001 г. вступила в еврозону после подделки необходимых для этого документов.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Общество
В Смоленске прошёл Крестный ход
Крестный ход, прошедший по центральным улицам города, собрал в колонне представителей духовенства, школьников, студентов, кадетов и жителей города.
Обновлено в 07:31
Общество
В Москву на следующей неделе придет почти 30-градусная жара
В Москву на следующей неделе придет почти 30-градусная жара. Это сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 10:32
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Трамп продаст оружие арабам в обход Конгресса
Администрация президента США Дональда Трампа собирается поставить американское вооружение Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) в обход блокировок Конгресса.
Обновлено в 09:12
Культура
Мединский осудил запрет песни «Темная ночь»
Министр культуры России Владимир Мединский считает запрет исполнение в Гданьском музее Второй мировой войны композиции "Темная ночь" "чудовищным инцидентом".
Обновлено в 09:21
Экономика
Греф предсказал рост числа обманутых дольщиков из-за строительной реформы
Реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков. При этом многие игроки уйдут с рынка.
Обновлено в 10:08
Политика
На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50
Теннис
Россиянка Жук впервые вышла в основную сетку «Ролан Гаррос»
19-летняя россиянка впервые в карьере пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос». Имя её первой соперницы станет известно позже.
Обновлено в 07:46
Авто
Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России
Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Экономика
За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублей
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.
Обновлено в 07:38
Политика
Филарет отказался присягнуть на верность ПЦУ
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет не подписал соглашение о верности уставу Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 09:40
Общество
Оскорбление екатеринбуржцев грозит Соловьёву судебным разбирательством
С исками против телеведущего Владимира Соловьёва, назвавшего жителей Екатеринбурга бесами, собираются выступить местная правозащитница Евгения Чудновец и екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский.
Обновлено 21 мая в 12:09
Хоккей
Василевский займёт место в воротах в полуфинале ЧМ с финнами
Голкипер сборной России по хоккею Андрей Василевский займёт место в воротах в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии, против Финляндии.
Обновлено в 10:05
Хоккей
За борт: Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Овечкин атаковал защитника американской сборной Брэди Шея.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Волгограде число пострадавших в ДТП с маршруткой выросло до десяти
Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до 10 человек, девять из них госпитализированы, в том числе один подросток, сообщили журналистам в областном комитете здравоохранения Волгоградской области.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
"В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:38
Футбол
«Ахмат» хочет подписать Беленова
Голкипер «Уфы» Александр Беленов летом может сменить клуб. В его трансфере заинтересован «Ахмат».
Обновлено в 10:31
Происшествия
В мечети в Кабуле произошел взрыв
В столице Афганистана Кабуле в одной из мечетей прогремел взрыв, в результате которого более десяти человек пострадали, один человек погиб, передает местное агентство Khaama Press со ссылкой на представителя МВД Насрата Рахими.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В «Шереметьево» произошел новый инцидент с самолетом «Аэрофлота»
В столичном аэропорту «Шереметьево» проверяют данные об очередном инциденте с самолетом авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 09:01
Здоровье
Жительница Камчатки отсудила более 2,5 млн рублей за врачебную ошибку
Заплатив за обследование и оперативное вмешательство более 1 млн 100 тыс. рублей, женщина надеялась на высококвалифицированную медицинскую помощь московских хирургов, положительный результат и скорейшее выздоровление.
Обновлено вчера в 17:46