Рубль подорожал к доллару и евроКрасная весна 24 мая в 05:53

Укрепление рубля по отношению к доллару и евро отмечено на открытии Московской биржи, 24 мая сообщает сайт Московской биржи. Курс доллара на 12:00 МСК составляет 64,60 рублей, евро — 72,52 рубля.

Рубль подорожал к доллару и евро

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