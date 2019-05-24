Рубль подорожал к доллару и евроКрасная весна 24 мая в 05:53

Укрепление рубля по отношению к доллару и евро отмечено на открытии Московской биржи, 24 мая сообщает сайт Московской биржи. Курс доллара на 12:00 МСК составляет 64,60 рублей, евро — 72,52 рубля.

Рубль подорожал к доллару и евро

Финансы В США оценили планы Москвы по отказу от доллара Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина» В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".

Хоккей «Сибирь» заключила контракт с финским вратарём Харри Сятери «Сибирь» подписала контракт на один сезон с 29-летним финским голкипером Харри Сятери, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Футбол Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛ Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер поднял вопрос о возможном расширении РПЛ на исполкоме РФС.

Здоровье Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.

Авто АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Политика Против Порошенко завели четвертое уголовное дело В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.

Общество В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.

Происшествия Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.

Политика Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.

Шоу-бизнес Сын миллиардера Маркелова опубликовал первое фото с Катей Жужей В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.

Происшествия Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.

Политика Штаб Зеленского намерен создать информационную стратегию по Донбассу Заместитель главы администрации президента Украины Юрий Костюк в интервью изданию «Новое время» заявил о планах создания новой информационной стратегии по Донбассу.

Энергетика Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефти К настоящему моменту Белоруссия вернула в Россию уже более 80 тысяч тонн загрязненной нефти, сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим".

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.

Футбол Джикия критично отозвался о болельщиках «Спартака» Защитник "Спартака" Георгий Джикия ответил болельщикам, которые в последнее время обрушили критику на московский клуб, передает "Советский спорт".

Происшествия Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Происшествия По делу о взрыве в Лионе задержан второй подозреваемый Стражи порядка задержали ещё одного подозреваемого в причастности к взрыву, который прогремел вечером 24 мая во французском Лионе.