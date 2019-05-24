Финансы
Рубль подорожал к доллару и евроКрасная весна 24 мая в 05:53
Укрепление рубля по отношению к доллару и евро отмечено на открытии Московской биржи, 24 мая сообщает сайт Московской биржи. Курс доллара на 12:00 МСК составляет 64,60 рублей, евро — 72,52 рубля.
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Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 06:52
Авто
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В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
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Хоккей
«Сибирь» заключила контракт с финским вратарём Харри Сятери
«Сибирь» подписала контракт на один сезон с 29-летним финским голкипером Харри Сятери, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.
Обновлено в 09:03
Футбол
Прядкин ответил на вопрос о расширении РПЛ
Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер поднял вопрос о возможном расширении РПЛ на исполкоме РФС.
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Происшествия
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Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
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Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
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Обновлено вчера в 21:10
Теннис
Возняцки уступила Кудерметовой во втором круге «Ролан Гаррос»
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Политика
Против Порошенко завели четвертое уголовное дело
В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Общество
В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники
Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве
Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
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Шоу-бизнес
49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз
Обновлено в 08:15
Происшествия
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Сын миллиардера Маркелова опубликовал первое фото с Катей Жужей
В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео
Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.
Обновлено в 07:33
Политика
Штаб Зеленского намерен создать информационную стратегию по Донбассу
Заместитель главы администрации президента Украины Юрий Костюк в интервью изданию «Новое время» заявил о планах создания новой информационной стратегии по Донбассу.
Обновлено в 09:05
Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тысяч тонн грязной нефти
К настоящему моменту Белоруссия вернула в Россию уже более 80 тысяч тонн загрязненной нефти, сообщили в понедельник в концерне "Белнефтехим".
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Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия
Митрохин: К задержанным активистам района Очаково-Матвеевское не пускают адвоката
Обновлено в 09:09
Футбол
Джикия критично отозвался о болельщиках «Спартака»
Защитник "Спартака" Георгий Джикия ответил болельщикам, которые в последнее время обрушили критику на московский клуб, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:01
Здоровье
Чем может быть опасен чай с солодкой, поведали эксперты
Эксперты поведали, чем для здоровья может быть опасен чай с солодкой.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
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Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
По делу о взрыве в Лионе задержан второй подозреваемый
Стражи порядка задержали ещё одного подозреваемого в причастности к взрыву, который прогремел вечером 24 мая во французском Лионе.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34