Финансы

Рубль подорожал к доллару и евроКрасная весна 24 мая в 05:53

Укрепление рубля по отношению к доллару и евро отмечено на открытии Московской биржи, 24 мая сообщает сайт Московской биржи. Курс доллара на 12:00 МСК составляет 64,60 рублей, евро — 72,52 рубля.
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Рубль поднялся к доллару и евро

Газета.Ru03:13

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском24 мая в 03:01

Курс доллара снизился до 64,52 рубля

ТАСС24 мая в 12:19

Курс рубля растёт к доллару и евро

News.ru24 мая в 04:44

Рубль в начале торгов пытается отыграть потери к доллару и евро

Росбалт24 мая в 03:57

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру24 мая в 03:25

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 32 копейки и к евро — на 29

Банки.ру24 мая в 12:39
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Финансы

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В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
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В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники

Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
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Происшествия

Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве

Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

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Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео

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Заместитель главы администрации президента Украины Юрий Костюк в интервью изданию «Новое время» заявил о планах создания новой информационной стратегии по Донбассу.
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Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских

Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
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