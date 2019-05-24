Финансы
Рубль поднялся к доллару и евроГазета.Ru 03:13
По данным 10.05 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 2 коп. до 64,45 руб. Курс евро снизился на 9 коп. и достиг показателя 72,17 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что российский рынок акций корректируется вверх.
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Происшествия
В Одессе подавили бунт в колонии
Обновлено в 07:02
Политика
Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
За три года российские следователи не завели ни одного уголовного дела по мотивам «панамского досье», из-за того что власти Панамы не представляют документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения.
Обновлено в 05:37
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Экономика
Leroy Merlin откроет сеть магазинов для малого бизнеса
Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin запустит в России сеть строительных гипермаркетов «Максипро».
Обновлено в 05:11
Общество
Чиновники смогут получить новую надбавку за успешное наставничество
Чиновники, выполняющие функции наставников, смогут получить доплату в размере до 30% месячного оклада, сообщили «Известиям» в Минтруде России.
Обновлено в 06:20
Экономика
Биткоин обновил годовой максимум
Курс биткоина за прошедшие сутки подскочил на 9,4%. Согласно данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 12:00 мск 27 мая за одну единицу самой популярной криптовалюты давали $8709,77.
Обновлено в 05:12
Происшествия
На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса
В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:45
Культура
В пермском «Доме Боне» откроется выставка «Искусство цвета: красный»
В Пермском арт-пространстве «Дом Боне» откроется выставка, посвященная теории цвета Йоханнеса Иттена «Искусство цвета: красный», об этом 27 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:57
Космос
Молния ударила в ракету «Союз-2.1б» при старте с Плесецка
Молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 06:49
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл во время встречи 24 мая обсудили ситуацию со строительством нового храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:20
Кино
Как актеры «Игры престолов» реагировали на финал сериала
Стало известно, как актеры "Игры престолов" реагировали на сценарий заключительной серии саги.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Смертоносный торнадо в Оклахоме сняли на видео
Точное число пострадавших пока не сообщалось. 24 мая было опубликовано видео воронки огромного торнадо в соседнем с Оклахомой штате Техас.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Гаджеты
Владелец TikTok планирует создать собственный смартфон
Компания ByteDance, которая владеет приложением для обмена видео TikTok, займется разработкой собственного смартфона, пишет Financial Times.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
Обновлено в 06:55
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Экономика
«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники
Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.
Обновлено в 01:31
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 06:52
Транспорт
На трассе «Таврида» в Крыму начался монтаж надземных переходов
Для пешеходов переходы откроют в конце следующего года Строители приступили к монтажу надземных пешеходных переходов на федеральной трассе "Таврида" в Крыму, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:32
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Политика
Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России
Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.
Обновлено в 03:00
Авто
BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения
Дизайн нового автомобиля резко отличается от предыдущего поколения BMW 1-Series.
Обновлено в 04:02
Политика
Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского «Слуга народа»
Велосипедист с булавой стал логотипом партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Сирийские военные освободили город Кафр-Нбуда от террористов
Кафр-Нбуда имеет стратегическое значение, так как в 15 км от него проходит шоссе Хама — Алеппо.
Обновлено в 05:31