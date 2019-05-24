Финансы

Рубль поднялся к доллару и евроГазета.Ru 03:13

По данным 10.05 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 2 коп. до 64,45 руб. Курс евро снизился на 9 коп. и достиг показателя 72,17 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что российский рынок акций корректируется вверх.
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Рубль поднялся к доллару и евро

Газета.Ru03:13

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру24 мая в 03:25

Курс доллара снизился до 64,52 рубля

ТАСС24 мая в 12:19

Рубль в начале торгов пытается отыграть потери к доллару и евро

Росбалт24 мая в 03:57

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 32 копейки и к евро — на 29

Банки.ру24 мая в 12:39

Рубль растет на открытии торгов к доллару и евро

Экономика сегодня24 мая в 03:22

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском24 мая в 03:01
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Происшествия

В Одессе подавили бунт в колонии

Обновлено в 07:02
Политика

Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»

За три года российские следователи не завели ни одного уголовного дела по мотивам «панамского досье», из-за того что власти Панамы не представляют документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения.
Обновлено в 05:37
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Силовики избили протестующих местных жителей на станции Шиес

Обновлено в 06:40
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Экономика

Leroy Merlin откроет сеть магазинов для малого бизнеса

Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin запустит в России сеть строительных гипермаркетов «Максипро».
Обновлено в 05:11
Общество

Чиновники смогут получить новую надбавку за успешное наставничество

Чиновники, выполняющие функции наставников, смогут получить доплату в размере до 30% месячного оклада, сообщили «Известиям» в Минтруде России.
Обновлено в 06:20
Экономика

Биткоин обновил годовой максимум

Курс биткоина за прошедшие сутки подскочил на 9,4%. Согласно данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 12:00 мск 27 мая за одну единицу самой популярной криптовалюты давали $8709,77.
Обновлено в 05:12
Происшествия

На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса

В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:45
Культура

В пермском «Доме Боне» откроется выставка «Искусство цвета: красный»

В Пермском арт-пространстве «Дом Боне» откроется выставка, посвященная теории цвета Йоханнеса Иттена «Искусство цвета: красный», об этом 27 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:57
Политика

Песков оставил без комментариев вопросы о подарках Путина де Киршнер

Обновлено в 06:01
Космос

Молния ударила в ракету «Союз-2.1б» при старте с Плесецка

Молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 06:49
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл во время встречи 24 мая обсудили ситуацию со строительством нового храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:20
Кино

Как актеры «Игры престолов» реагировали на финал сериала

Стало известно, как актеры "Игры престолов" реагировали на сценарий заключительной серии саги.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Смертоносный торнадо в Оклахоме сняли на видео

Точное число пострадавших пока не сообщалось. 24 мая было опубликовано видео воронки огромного торнадо в соседнем с Оклахомой штате Техас.
Обновлено вчера в 05:29
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Гаджеты

Владелец TikTok планирует создать собственный смартфон

Компания ByteDance, которая владеет приложением для обмена видео TikTok, займется разработкой собственного смартфона, пишет Financial Times.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео

Обновлено в 06:55
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Экономика

«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники

Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.
Обновлено в 01:31
Финансы

В США оценили планы Москвы по отказу от доллара

Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 06:52
Общество

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Обновлено в 00:00
Транспорт

На трассе «Таврида» в Крыму начался монтаж надземных переходов

Для пешеходов переходы откроют в конце следующего года Строители приступили к монтажу надземных пешеходных переходов на федеральной трассе "Таврида" в Крыму, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:32
Религия

РМК и УГМК ждут решения по месту строительства храма в Екатеринбурге

Обновлено в 04:42
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Политика

Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России

Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.
Обновлено в 03:00
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Дизайн нового автомобиля резко отличается от предыдущего поколения BMW 1-Series.
Обновлено в 04:02
Политика

Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского «Слуга народа»

Велосипедист с булавой стал логотипом партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Сирийские военные освободили город Кафр-Нбуда от террористов

Кафр-Нбуда имеет стратегическое значение, так как в 15 км от него проходит шоссе Хама — Алеппо.
Обновлено в 05:31
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