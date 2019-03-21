Рубль подорожал до уровня августа 2018 годаVSE42 Новости 01:31

Курс доллара к рублю впервые с августа 2018 года опустился ниже 64 рублей. Как сообщает РИА "Новости", российская валюта достигла максимума с уровня лета прошлого года.

Рубль подорожал до уровня августа 2018 года

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