Экономика

Рубль поднялся в рейтинге самых волатильных валют после новых санкцийForbes 03:45

После новых антироссийских санкций и очередного обострения спора США и Китая рубль поднялся в рейтинге самых волатильных мировых валют, пишет РБК со ссылкой на данные терминала Bloomberg.
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Рубль «зашатался»: российской валюте предрекают новый обвал

Новый День05:10

Рубль поднялся в рейтинге самых волатильных валют после новых санкций

Forbes03:45

Рубль поднялся в рейтинге самых волатильных валют после новых санкций США

РБКвчера в 23:30

Волатильность рубля выросла после новых санкций США

Газета.Ru00:14
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:39, Вашингтон
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Обновлено вчера в 20:25
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Интернет

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Как пояснили в Twitter, личные данные пользователей передавались партнерам компании без разрешения, в случаях если юзеры смотрели с мобильного телефона какую-либо рекламу стороннего приложения, а потом устанавливали его на свой гаджет.
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Конфликт между Соединенными Штатами и Германией по поводу балтийского газопровода «Северный поток-2» («СП-2») перешел в следующую фазу.
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В Екатеринбург пришли вирусные инфекции

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