После новых антироссийских санкций и очередного обострения спора США и Китая рубль поднялся в рейтинге самых волатильных мировых валют, пишет РБК со ссылкой на данные терминала Bloomberg.

Рубль поднялся в рейтинге самых волатильных валют после новых санкций

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