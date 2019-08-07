Экономика
Рубль поднялся в рейтинге самых волатильных валют после новых санкцийForbes 03:45
После новых антироссийских санкций и очередного обострения спора США и Китая рубль поднялся в рейтинге самых волатильных мировых валют, пишет РБК со ссылкой на данные терминала Bloomberg.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:39, Вашингтон
Политика
Госдума может расследовать попытки вмешательства в выборы в РФ
В Госдуме может быть создана рабочая группа для изучения материалов по вмешательству других стран во внутренние дела РФ.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено в 04:38
Политика
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
Обновлено в 05:14
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Кино
Мединский подарил Квентину Тарантино сборник стихов Пастернака
Известно, что Тарантино является большим поклонником творчества Пастернака.
Обновлено в 04:07
Культура
Финалист "Ты супер!" написал новую песню
Богдан Вандышев выпустил вторую песню. Он сам написал слова и музыку для новой композиции.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
В Ливии уничтожен третий украинский самолет Ил-76
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо 8-месячного сына Миши
В начале декабря 2018-го у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын.
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Синоптики предупредили о погодном коллапсе в Москве
В Москве ожидается погодный коллапс с 8 по 9 августа. Об этом рассказали синоптики Московского метеобюро, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:01
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Гаджеты
34-дюймовый изогнутый монитор Xiaomi выйдет в ноябре
Речь идет о 34-дюймовом изогнутом мониторе разрешением QHD+ с соотношением сторон 21:9. Источники сообщают, что частота обновления экрана составляет 144 Гц.
Обновлено в 04:23
Футбол
Агент Малкома прокомментировал проявление расизма фанатами «Зенита»
Луис Фернандо Гарсия, агент Малкома, перешедшего этим летом за 40 млн евро из «Барселоны» в «Зенит», прокомментировал шумиху вокруг якобы расистского баннера, появившегося на «Вираже» во время матча с «Краснодаром» (1:1). Британский таблоид The Sun заявил, что фанаты не приняли футболиста, а сам игрок уедет из Петербурга уже зимой.
Обновлено в 02:13
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
Обновлено в 05:06
Футбол
Пике призвал Неймара открыто заявить о желании перейти в «Барселону»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике призвал форварда «ПСЖ» Неймара открыто заявить о своем желании перейти в каталонский клуб, если бразилец действительно этого хочет.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
В Копенгагене у здания налоговой инспекции прогремел взрыв
В Копенгагене (Дания) у входа в здание налоговой инспекции сработало мощное взрывное устройство.
Обновлено в 04:23
Интернет
Twitter без разрешения использовал данные пользователей
Как пояснили в Twitter, личные данные пользователей передавались партнерам компании без разрешения, в случаях если юзеры смотрели с мобильного телефона какую-либо рекламу стороннего приложения, а потом устанавливали его на свой гаджет.
Обновлено в 04:40
Политика
Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании
Обновлено 05 августа в 13:35
Политика
«Северный поток-2»: конфликт вокруг газопровода обостряется
Конфликт между Соединенными Штатами и Германией по поводу балтийского газопровода «Северный поток-2» («СП-2») перешел в следующую фазу.
Обновлено вчера в 00:20
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Здоровье
В Екатеринбург пришли вирусные инфекции
В Екатеринбурге начался сезон болезней. Речь идет об энтеровирусных инфекциях и вирусном менингите.
Обновлено 05 августа в 06:10
Политика
Конгресс США хочет заставить Трампа ввести санкции против Турции
Президент США в свою очередь не спешит вводить новые санкции, поскольку выражает надежду отговорить Турцию от проведения военных операций на северной части Сирии против курдов, говорится в издании.
Обновлено в 03:38
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Футбол
ЦСКА намерен приобрести форварда «Флуминенсе»
Нападающий «Флуминенсе» Педро Гилерме Абреу дос Сантос попал в сферу интересов московского ЦСКА.
Обновлено в 02:52
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 05:05