Рубль поднялся в рейтинге самых волатильных мировых валют, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. В пятницу, 2 августа, он был на четвертом месте среди самых волатильных валют, в начале этой недели — на шестом. На протяжении двух предыдущих месяцев рубль находился на 7–8-х позициях рейтинга.

с чего всё началось

После новых антироссийских санкций и очередного обострения спора США и Китая рубль поднялся в рейтинге самых волатильных мировых валют, пишет РБК со ссылкой на данные терминала Bloomberg.

Рубль поднялся в рейтинге самых волатильных валют после новых санкций

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