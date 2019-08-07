Экономика
Рубль поднялся в рейтинге самых волатильных валют после новых санкцийForbes 03:45
После новых антироссийских санкций и очередного обострения спора США и Китая рубль поднялся в рейтинге самых волатильных мировых валют, пишет РБК со ссылкой на данные терминала Bloomberg.
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Рубль поднялся в рейтинге самых волатильных мировых валют, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. В пятницу, 2 августа, он был на четвертом месте среди самых волатильных валют, в начале этой недели — на шестом. На протяжении двух предыдущих месяцев рубль находился на 7–8-х позициях рейтинга.РБКвчера в 23:30
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:31, Вашингтон
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