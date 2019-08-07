Экономика
Рубль поднялся в рейтинге самых волатильных валют после новых санкцийForbes 03:45
После новых антироссийских санкций и очередного обострения спора США и Китая рубль поднялся в рейтинге самых волатильных мировых валют, пишет РБК со ссылкой на данные терминала Bloomberg.
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Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы
Госдума может созвать внеочередное заседание совета ГД, чтобы обсудить иностранное вмешательство в российские внутренние дела, в частности, в выборы, сообщает "Газета.Ru".
Обновлено вчера в 14:27
Здоровье
Москвичи смогут получать результаты КТ и МРТ по электронной почте
За последние годы число исследований МРТ и КТ выросло в пять раз.
Обновлено в 08:09
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
Лондон не смог доказать причастность России к отравлению Скрипалей
Ответственные за расследование отравления Скрипалей британские силовики признали, что за четыре месяца так и не смогли получить улики, доказывающие причастность России и руководства страны к этому происшествию.
Обновлено в 08:00
Политика
Памфилова: ЦИК предложит изменения по системе сбора подписей
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что после окончания ближайшей избирательной кампании, процедура сбора подписей в поддержку кандидатов может быть изменена.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Снявшая обручальное кольцо Глюкоза впервые высказалась о разводе
Артистка дала интервью, в котором подтвердила, что действительно не носит обручальное кольцо.
Обновлено в 06:46
Происшествия
На Алтае группа туристов попала под камнепад, есть погибшая
В Усть-Коксинском районе Республики Алтай группа туристов из Екатеринбурга попала под камнепад у озера Дяраш-Кел.
Обновлено в 07:07
Происшествия
ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге
Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Россиянин задержан в США за контрабанду деталей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов обвиняется в незаконном вывозе в Россию комплектующих частей и аксессуаров для оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение прокуратуры нью-йоркского района Бруклин.
Обновлено вчера в 18:37
Армия и оружие
Северный флот может стать «пятым военным округом» в России
Северный флот (СФ) наравне с военными округами может получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Уголовное дело возбудили после взрыва машины в Магнитогорске
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после взрыва машины в Магнитогорске, в результате чего пострадал один человек.
Обновлено в 07:17
Политика
Петр Порошенко вернулся на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну из Дубая.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Зеленский позвонил Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ
В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.
Обновлено в 06:53
Футбол
Защитник «Вильярреала» Руис перешел в «Бешикташ»
Защитник Вильярреала Виктор Руис продолжит карьеру в чемпионате Турции. Сегодня, 7 августа, он подписал трехлетний контракт с Бешикташем.
Обновлено в 07:45
Футбол
«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов
Обновлено в 04:38
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Здоровье
Лечебный корпус больницы имени Плетнева отремонтируют
Капитальный ремонт проведут в лечебном корпусе онкологического стационара больницы имени Плетнева.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края", - говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 07:43
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Обновлено в 06:34
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13