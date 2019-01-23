Финансы

Рубль поднялся к доллару и евро на открытии торговГазета.Ru 02:24

По состоянию на 10.03 мск курс доллара расчетами "завтра" упал на 15 копеек до 66,39 рубля, а евро - на семь копеек до 75,49 рубля. Также отмечается, что февральский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 0,59% и составил $61,86 за баррель.
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Рубль укрепился к доллару и евро в среду вечером

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Рубль вырос к доллару и евро

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Рубль поднялся к доллару и евро на открытии торгов

Газета.Ru02:24

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:01

Рубль на старте торгов надавил на доллар и евро

Росбалт02:54

Евро и доллар подешевели к рублю

Москва 2406:52
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Subaru остановила завод в Японии

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Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области

Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.
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Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске.
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Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси

Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
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Во время затмения на Луну упал метеорит

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Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе

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«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто

"Яндекс" представил собственный бортовой компьютер для автомобилей, передает ОТР информацию газеты "Коммерсант".
Обновлено в 08:54
Технологии

Эксперты предупредили о перебоях в работе сайтов госорганов и банков

По мнению экспертов ИРИ, нарушения в работе сайтов могут возникнуть у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у сайтов госструктур и крупных частных компаний.
Обновлено в 10:09
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Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара

Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
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Xiaomi показала свой первый складной смартфон

Президент и сооснователь Xiaomi Лин Бин показал первый складной смартфон, созданный китайской компанией.
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Пилоты рассказали о своих действиях при «захвате» самолета из Сургута

Пилоты самолета из Сургута в Москву, пассажир которого потребовал изменить курс лайнера, рассказали о своих действиях во время инцидента.
Обновлено в 12:37
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Минобороны показало иностранным атташе ракету 9М729

Обновлено в 05:00
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УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе

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Долине МГУ отдадут предназначенные под жилье земли

Научно-технологическая долина МГУ «Воробьевы горы» получит расположенные рядом с действующими зданиями университета земельные участки, которые раньше планировалось использовать под строительство коммерческого жилья.
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Общество

В США замерз Ниагарский водопад

Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Выжившую в горах Урала туристку доставят в больницу Екатеринбурга

В Свердловской области спасённую в Уральских горах туристку доставят для прохождения лечения в Екатеринбург.
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Население России сократилось впервые за десять лет

Впервые за десять лет население России сократилось, передает "Интерфакс" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 12:23
Происшествия

СК возбудил два дела о получении взятки полицейскими в Чехове

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело о получении взятки главой отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по городу Чехову.
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Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений

Обновлено в 04:32
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Aston Martin представил расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie

Британский атвопроизводитель Aston Martin презентовал расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie.
Обновлено в 06:58
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Правительство отложило введение соцнорм потребления электричества

«По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — цитирует Джуса РБК.
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В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.
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Глава Dyson стал самым богатым человеком в Великобритании

Глава компании по производству пылесосов Dyson Ltd. Джеймс Дайсон стал новым лидером в рейтинге самых богатых людей Великобритании.
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Путин рассказал о переговорах с Абэ по Курилам

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Blue Origin отложила испытание корабля New Shepard

Компания Blue Origin снова перенесла испытание суборбитального корабля New Shepard. Теперь запуск планируют осуществить 22 января.
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Продажи электромобилей в России выросли в 1,5 раза

В 2018 году продажи новых электромобилей в России выросли в 1,5 раза, сообщает «Автостат».
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В Венесуэле оппозиция призвала сторонников к участию в массовых протестах против правительства президента Николаса Мадуро, в связи с этим глава государства обратился к гражданам с просьбой не прибегать к насилию во время манифестаций.
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