Рубль поднялся к доллару и евро на открытии торговГазета.Ru 23 января в 02:24

Ранее рубль снизился к евро и доллару на открытии торгов. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".

Рубль поднялся к доллару и евро на открытии торгов

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