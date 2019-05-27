Рубль поднялся к доллару и евроГазета.Ru вчера в 03:13

По данным 10.05 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 2 коп. до 64,45 руб. Курс евро снизился на 9 коп. и достиг показателя 72,17 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что российский рынок акций корректируется вверх.

Рубль поднялся к доллару и евро

Происшествия Суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до конца июля арест зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, сообщил РИА Новости представитель суда.

Наука Оригами-структура превратила сжатие в распространяющееся растяжение Эксперименты показали, что после удара по крайнему сегменту сначала в первых нескольких сегментах происходит интенсивная сжимающая деформация, однако затем на этом же крае формируется одиночная волна интенсивного растяжения, которая «обгоняет» сжатие и распространяется до другого края с небольшим затуханием, тогда как сжатие затухает практически полностью в первых нескольких сегментах.

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Хоккей «Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым "Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".

Происшествия Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.

Политика Суд признал законным продление ареста украинских моряков Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на продление до 24 и 26 июля сроков ареста украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

Происшествия В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.

Культура В Лувре сомневаются, что «Спаситель мира» написан да Винчи По данным британского издания, эксперты Лувра рекомендовали выставить полотно с новой сопроводительной надписью «из мастерской» итальянского художника.

Экономика Магазины могут обязать принимать пустые бутылки Авторы законопроекта полагают, что за одну пустую стеклянную бутылку в магазинах должны платить порядка пяти-семи рублей, информирует Федеральное агентство новостей.

Гаджеты Новый iPhone позволит подключать две пары AirPods одновременно Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подсоединить еще одну пару наушников и какой-нибудь другой девайс, например, музыкальную колонку.

Интернет Предсерийный образец российского квантового телефона протестируют 28 мая в Москве Квантовый телефон ViPNet QSS Phone, входящий в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS), - совместная разработка Центра квантовых технологий МГУ и российской компании "Инфотекс", входящей в консорциум центра.

Шоу-бизнес 17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.

Энергетика Минск установил тарифы на прокачку нефти в РФ По данным агентства, Минск установил тарифы на прокачку нефти по трубопроводам компаний "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба".

Политика Президент Сербии признал потерю Косово Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить на Украине дефолт Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что главе «незалежной» Владимиру Зеленскому необходимо объявить в стране дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).

Авто Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta «Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.

Общество Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях Отмечается, что в 2016 г. об отсутствии необходимости экономить средства заявляли 11%, в 2017 г. — 18%, а в 2018 г. — 24% респондентов.

Политика Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".

Авто АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.

Политика На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.