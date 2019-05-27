Финансы
Рубль поднялся к доллару и евроГазета.Ru вчера в 03:13
По данным 10.05 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 2 коп. до 64,45 руб. Курс евро снизился на 9 коп. и достиг показателя 72,17 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что российский рынок акций корректируется вверх.
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Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне выходного дня на рынках США и Великобритании
Интерфаксвчера в 03:38
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:22, Ашберн
Происшествия
СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до конца июля арест зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 22:27
Наука
Оригами-структура превратила сжатие в распространяющееся растяжение
Эксперименты показали, что после удара по крайнему сегменту сначала в первых нескольких сегментах происходит интенсивная сжимающая деформация, однако затем на этом же крае формируется одиночная волна интенсивного растяжения, которая «обгоняет» сжатие и распространяется до другого края с небольшим затуханием, тогда как сжатие затухает практически полностью в первых нескольких сегментах.
Обновлено 25 мая в 04:02
Происшествия
Администрацию Комсомольска эвакуировали из-за угрозы взрыва
Экстренные службы проверили здание, угроза взрыва не подтвердилась.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено 26 мая в 09:34
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:17
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Суд признал законным продление ареста украинских моряков
Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на продление до 24 и 26 июля сроков ареста украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
Обновлено вчера в 18:53
Культура
В Лувре сомневаются, что «Спаситель мира» написан да Винчи
По данным британского издания, эксперты Лувра рекомендовали выставить полотно с новой сопроводительной надписью «из мастерской» итальянского художника.
Обновлено вчера в 10:28
Экономика
Магазины могут обязать принимать пустые бутылки
Авторы законопроекта полагают, что за одну пустую стеклянную бутылку в магазинах должны платить порядка пяти-семи рублей, информирует Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 06:20
Гаджеты
Новый iPhone позволит подключать две пары AirPods одновременно
Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подсоединить еще одну пару наушников и какой-нибудь другой девайс, например, музыкальную колонку.
Обновлено вчера в 22:50
Интернет
Предсерийный образец российского квантового телефона протестируют 28 мая в Москве
Квантовый телефон ViPNet QSS Phone, входящий в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS), - совместная разработка Центра квантовых технологий МГУ и российской компании "Инфотекс", входящей в консорциум центра.
Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес
17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку
Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено вчера в 11:16
Энергетика
Минск установил тарифы на прокачку нефти в РФ
По данным агентства, Минск установил тарифы на прокачку нефти по трубопроводам компаний "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба".
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить на Украине дефолт
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что главе «незалежной» Владимиру Зеленскому необходимо объявить в стране дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Обновлено 26 мая в 09:52
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях
Отмечается, что в 2016 г. об отсутствии необходимости экономить средства заявляли 11%, в 2017 г. — 18%, а в 2018 г. — 24% респондентов.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому
Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено вчера в 12:16
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено вчера в 00:57
Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено вчера в 23:17
Культура
Якубович признался, что не смотрел ни одного выпуска «Поля чудес»
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович признался, не понимает, как эта программа продолжает выходить в эфир 29 лет.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
Один ребёнок погиб после нападения мужчины с ножом в Японии
По меньшей мере одна ученица первого класса погибла от ранений, которые ей нанёс ножом мужчина в японском городе Кавасаки.
Обновлено вчера в 22:29