Рубль поднялся к доллару и евроГазета.Ru 03:13

По данным 10.05 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 2 коп. до 64,45 руб. Курс евро снизился на 9 коп. и достиг показателя 72,17 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что российский рынок акций корректируется вверх.

Рубль поднялся к доллару и евро

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