Финансы

Рубль поднялся к доллару и евроГазета.Ru 03:13

По данным 10.05 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 2 коп. до 64,45 руб. Курс евро снизился на 9 коп. и достиг показателя 72,17 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что российский рынок акций корректируется вверх.
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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру19:40

ОБЗОР – Рубль рос к евро и стабилизировался к доллару на дорожающей нефти

ПРАЙМ14:28

Рубль поднялся к доллару и евро

Газета.Ru03:13

Рубль на старте торгов просел к доллару, но потеснил евро

Росбалт03:50

Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне выходного дня на рынках США и Великобритании

Интерфакс03:38

Доллар и евро слабо снижаются к рублю в ходе торгов

News.ru09:57

Рубль растёт к евро

RT на русском03:01
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Авто

Голландцы готовят к премьере автомобиль на солнечной энергии

Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз убийством

Звезда проекта «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева написала заявление в отделение полиции из-за угроз от неизвестного мужчины.
Обновлено в 19:10
Хоккей

«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, почему ее первый брак распался

Обновлено в 08:08
Происшествия

Опубликованы показания свидетелей катастрофы самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о падении самолета Epic LT под Франкфуртом.
Обновлено в 20:14
Общество

Сегодня омские школьники начинают сдавать ЕГЭ

Сегодня, 27 мая, стартует сдача единого государственного экзамена для выпускников 2019 года.
Обновлено в 00:56
Финансы

В США оценили планы Москвы по отказу от доллара

В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.
Обновлено в 06:52
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Авто

В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler

В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500

Обновлено в 17:50
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

Сирийская армия отбила у террористов город Кафр-Набуда

Сирийская армия провела наступление, освободив от террористов город Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ

Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

Лавров проведет переговоры с главой МИД Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в Москве встречу с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеевым.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти

На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Происшествия

В одесской колонии заключенные устроили бунт и сбежали

Обновлено в 06:48
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Обновлено в 11:51
Политика

На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России

Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.
Обновлено в 19:31
Экономика

КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США

Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:42
Здоровье

Напоминаем график выездных приемов врачей-специалистов в районах

Минздрав Карелии поделился информацией относительно выездных приемов врачей-специалистов из республиканской и детской республиканской больниц в районах.
Обновлено в 18:15
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено в 13:22
Авто

Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей

Компания Mazda отзывает с российского рынка 1678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, как порадовал ее двухлетний сын

Двухлетний малыш знает, как порадовать свою маму, чтобы поднять ей настроение на весь день.
Обновлено в 06:48
Энергетика

МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова села на шпагат в металлической клетке

Артистка провернула трюк, находясь в металлической клетке, а соответствующим видео звезда поделилась в Instagram.
Обновлено в 08:08
Футбол

«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу

В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии.
Обновлено в 18:59
Общество

В США у анаконды появилось потомство без участия самца

Обновлено в 16:28
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