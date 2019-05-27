Финансы
Рубль поднялся к доллару и евроГазета.Ru вчера в 03:13
По данным 10.05 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 2 коп. до 64,45 руб. Курс евро снизился на 9 коп. и достиг показателя 72,17 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что российский рынок акций корректируется вверх.
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Экономика
Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей
Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В саратовской школе ученик ударил топором шестиклассницу
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Косово начались массовые столкновения
Обострение в сербских муниципалитетах в Косово началось после появления косовского спецназа и арестов 13 человек из числа местных активистов.
Обновлено в 05:39
Футбол
ЦСКА объявил об уходе Игнашевича
Футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе Сергея Игнашевича с поста тренера молодёжного состава команды.
Обновлено в 05:19
Политика
Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике»
По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
Обновлено вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских вспомнили о серьезных ссорах
Звезды рассказали, что у них часто, еще во время совместных гастролей, возникали серьезные ссоры, едва не заканчивающиеся сорванными концертами.
Обновлено в 05:54
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
На Урале объявлен в розыск подозреваемый в убийстве девушки
В Магнитогорске Челябинской области полиция разыскивает предполагаемого убийцу девушки, обнаруженной в подъезде с ножевыми ранениями.
Обновлено в 03:35
Политика
Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.
Обновлено в 06:23
Политика
Избивший журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".
Обновлено в 06:15
Хоккей
Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020
Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
В Турции заявили о начале антитеррористической операции в Ираке
Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака.
Обновлено в 04:04
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая ждет ребенка от нового мужа
Ирина Слуцкая ждет ребенка от нового мужа Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию вновь беременна.
Обновлено в 06:36
Авто
Самые доступные Chery Tiggo 7 появились у российских дилеров
Обновлено в 07:01
Происшествия
При пожаре на Караваевской погибли 10 кошек
Во вторник, 28 мая, около 10:24 произошел пожар в доме 42 на Караваевской улице (Невский район), сообщили в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Украинская армия провела учения в Азовском море
Обновлено в 03:25
Футбол
Главный тренер сборной Бельгии может возглавить «Барселону»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Football Espana.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы
В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Малышева прокомментировала фото Валерии с незнакомцем в постели
Знаменитая певица Валерия недавно в своем Instagram разместила довольно компрометирующую фотографию - она запечатлена в постели вместе с незнакомым мужчиной.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье
В Томской области задержали подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по новой статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Только 0,25% приговоров в России были оправдательными в 2018 году
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что количество оправдательных приговоров в прошлом году снизилось и составило всего четверть процента.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Более 90 врачей пришли работать в Подмосковье в 2019 году
«В январе-апреле 2019 года в учреждения здравоохранения Московской области трудоустроились 93 врача, из них 65 – участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики, а 28 – узкие специалисты», - сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 05:54
Финансы
ЦБ применил на банкнотах новое покрытие
Банкноты номиналом 200 рублей выполнены на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием, это признанный в мире способ продлить жизнь банкнот и улучшить их качество.
Обновлено в 04:55
Игры
Момот: В Cyberpunk 2077 могут ввести поддержку модов
Момотом было подтверждено, что на текущий момент студия не может клятвенно пообещать о возможности поддержки модов, поскольку на текущий момент в CDPR пока и не обсуждают возможности их внедрения.
Обновлено в 04:51
Гаджеты
Redmi официально представил смартфоны Redmi K20 и K20 Pro
Обновлено в 06:52