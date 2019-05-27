Финансы
Рубль поднялся к доллару и евроГазета.Ru 03:13
По данным 10.05 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 2 коп. до 64,45 руб. Курс евро снизился на 9 коп. и достиг показателя 72,17 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Общество
На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти
На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37
Политика
Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому
Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено в 12:16
Политика
На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России
Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.
Обновлено в 19:31
Армия и оружие
«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия
В «Ростехе» прокомментировали намерение Пентагона найти поставщика боеприпасов для российского вооружения, отметив, что этому мешают санкционные ограничения.
Обновлено в 11:47
Авто
Fiat Chrysler предложил Renault создать совместный концерн
Обновлено в 05:06
Происшествия
Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело
В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Политика
Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы
Обновлено в 17:20
Политика
Главу Facebook пригласили для выступления в парламенте Канады
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава Facebook Марк Цукерберг высказался в пользу государственного регулирования интернета.
Обновлено в 19:27
Происшествия
Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25
Политика
Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд
Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:14
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
В Ярославле СК проверит данные о травмировании женщины фейерверком
В Ярославле следователи проведут проверку публикаций СМИ о травмировании женщины неразорвавшимся снарядом от фейерверка.
Обновлено в 17:10
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
Шойгу посетит с рабочим визитом Таджикистан
Министр обороны России Сергей Шойгу посетит во вторник Таджикистан с рабочим визитом, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД Таджикистана.
Обновлено в 17:51
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Обновлено в 15:00
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу
Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено в 08:03
Общество
Заработать на собственном отдыхе: как Грузия удивила мир
Утром после завтрака вас ждёт презентация компании в центральном офисе ORBI GROUP, где вы узнаете всё о доходных апартаментах, о Грузии и Батуми, получите ответы на интересующие вас вопросы.
Обновлено в 11:20
Энергетика
КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США
Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:42
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Энергетика
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции «Унеча», сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
Обновлено в 19:03
Общество
Начали с Нивенского. Чистую воду в районах увидят ещё не скоро
Задачи власти ставят масштабные: к 2024 году увеличить долю населения с отличным качеством питьевой воды с 83,9 до 93,3%. По словам министра строительства и ЖКХ Калининградской области Сергея Черномаза, в ближайшие пять лет по программе «Чистая вода» в области построят или модернизируют всего три крупных объекта: станцию в Нивенском, а остальные пока неизвестны.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич одела дочерей в одинаковые наряды
Анна Хилькевич вышла на прогулку с дочерьми, одев их в одинаковые наряды.
Обновлено в 17:00
Общество
Беглов объяснил, почему решил идти на выборы
В программе «Губернаторский эфир», вышедшей на «Радио России» 27 мая, Беглов объяснил намерение идти на сентябрьские выборы губернатора любовью к Санкт-Петербургу, над благоустройством которого работают все жители города.
Обновлено в 16:19
Гаджеты
AMD показала видеокарты Navi Radeon RX 5000
Обновлено в 04:17