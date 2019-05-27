Финансы

Рубль поднялся к доллару и евроГазета.Ru 03:13

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По данным 10.05 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 2 коп. до 64,45 руб. Курс евро снизился на 9 коп. и достиг показателя 72,17 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
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Рубль поднялся к доллару и евро

Газета.Ru03:13
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
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