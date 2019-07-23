Финансы
Рубль поднимается к доллару и евроГазета.Ru 03:15
Рубль незначительно меняется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара уменьшился на 8 коп. и составил 63,08 руб.
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Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Политика
Роберт Мюллер впервые даст публичные показания по «Рашагейту»
За два года расследования «Рашагейта» команда Мюллера допустила микроскопическое число незначительных утечек, что было особенно заметно на фоне почти смехотворной болтливости других ведомств.
Обновлено вчера в 00:40
Политика
Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос
Ранее директор бюро Роман Труба сообщил, что Порошенко не явился на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском".
Обновлено вчера в 01:53
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить транзит
"Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации.
Обновлено в 06:24
Энергетика
«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»
На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка
В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка, но ее задержали после того, как кредитная организация обратилась в полицию.
Обновлено в 07:41
Политика
Вакарчук выступил перед россиянами
Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступал перед россиянами в Монако.
Обновлено в 07:58
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Рябошапка рассказал о первых шагах в случае назначения генпрокурором
Рябошапка рассказал, как будет действовать, если возглавит ГПУ: «Очевидно, масштабные кадровые чистки будут первоочередными шагами, с которых надо начинать».
Обновлено в 07:35
Происшествия
Депутаты разрешили использовать геолокацию для поиска пропавших детей
Госдума во в тором чтении приняла законопроект об упрощении доступа полицейских к данным о геолокации мобильных телефонов пропавших детей.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
Онищенко объяснил, почему продавать алкоголь с 21 года правильно
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко не поддерживает тех, кто против законопроекта, запрещающего продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года.
Обновлено в 07:20
Экономика
Россияне стали экономить на стиральном порошке
Продажи бытовой химии в России, особенно стирального порошка, продолжают снижаться, свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек
35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья
Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Наука
Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий
Австрийские биологи решили изучить микробиом обыкновенных яблок и выяснить, какие именно бактерии заселяют эти популярные плоды не только снаружи, но и изнутри.
Обновлено в 06:43
Политика
На Украине начнут продавать бюсты Зеленского
Обновлено в 04:36
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Кино
Бенедикт Камбербэтч сыграет художника, рисовавшего кошек
Обновлено вчера в 17:10
Политика
УКРОП притворился «Слугой народа» и пробрался в Верховную Раду
В Ивано-Франковской области, где местным отделением УКРОПа руководит бизнес-партнер Коломойского Александр Шевченко, от «Слуги народа» в Раду прошли два члена этой партии.
Обновлено в 07:46
Экономика
Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала в третьем чтении за отмену льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Политика
Константин Боровой попросил политическое убежище в США
Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:11
Наука
Алтай объявлен прародиной скифов и сарматов
Обновлено в 06:50
Происшествия
Четыре ребенка погибли в результате пожара в лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
В Чите задержали 16 членов ОПГ за торговлю героином
Полицейские в Чите задержали 16 членов организованной группы, занимавшихся сбытом героина, сообщила в среду Забайкальская краевая прокуратура.
Обновлено в 05:47