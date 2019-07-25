Финансы
Рубль поднимается к доллару и евроГазета.Ru 24 июля в 03:15
Рубль незначительно меняется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара уменьшился на 8 коп. и составил 63,08 руб.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Политика
Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.
Обновлено в 11:23
Футбол
Бывший футболист сборной Англии неожиданно рано завершил карьеру
Бывший футболист сборной Англии Мика Ричардс объявил о завершении карьеры. Хавбек сделал это в 31 год, что достаточно рано для футбола.
Обновлено в 10:29
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима
Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53
Экономика
Программа маткапитала: Топилин советует поспешить с рождением детей
Программа маткапитала начала действовать в России с 2007 года, на данный момент она продлена до конца 2021 года.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Следователи пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией Навального
Сотрудники Следственного комитета и полиции пришли в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщил его директор Иван Жданов.
Обновлено в 13:39
Спорт
Чупков выиграл золото ЧМ с рекордом мира на 200 м брассом
Российский пловец Антон Чупков установил новый мировой рекорд и завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:56
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
Общество
Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк
Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
Обновлено в 12:37
Футбол
«Локомотив» и ЦСКА устроили «баттл» скороговорок
"Локомотив" и ЦСКА в преддверии очного матча 3-го тура чемпионата России, который состоится 28 июля, выпустили совместный видеоролик.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Состояние Алибасова сильно ухудшилось
«Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.
Обновлено в 08:19
Общество
Власти пообещали искать уклонистов на митинге 27 июля
В Москве на несанкционированной акции 27 июля в Москве власти собираются искать молодых людей, уклоняющихся от военной службы.
Обновлено в 13:30
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Азиатские туристы избили россиянку в очереди в музей
Двое туристов из Юго-Восточной Азии избили 29-летнюю россиянку в очереди у входа в музей-заповедник «Царское Село» в Пушкине.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Минобороны отреагировало на задержание танков РФ Румынией
По данным ведомства, Россия не направляла судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию.
Обновлено в 13:28
Наука
В России разработали светофор, проецирующий «лазерную стену»
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
В ЛНР четыре дня подряд не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
Самопровозглашенная ЛНР в течение четырех суток подряд не фиксирует обстрелов со стороны ВС Украины, сообщил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25
Политика
МИД прокомментировал обвинения Австрии в адрес россиянина Зайцева
В МИД России назвали вбросами обвинения Австрии в адрес россиянина Игоря Зайцева.
Обновлено в 13:23
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Обновлено в 01:09
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Футбол
«Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев»
«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Культура
Режиссер Максим Диденко о традиционном театре и современном перформансе
Лауреат премии "Золотая маска" Максим Диденко в интервью "Газете.Ru" предсказал судьбу классического театра в России, предложил пути развития современных постановок и признался в любви к Кириллу Серебренникову.
Обновлено в 13:17
Автоспорт
Леклер стал лучшим на второй практике Гран-при в Германии, Квят 12-й
Ранее сообщалось, что первую практику сегодняшнего дня выиграл немецкий пилот Ferrari Феттель, а Квят показал 14-й результат.
Обновлено в 12:12