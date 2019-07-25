Финансы

Рубль поднимается к доллару и евроГазета.Ru 24 июля в 03:15

Рубль незначительно меняется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара уменьшился на 8 коп. и составил 63,08 руб.
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