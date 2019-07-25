Финансы
Рубль поднимается к доллару и евроГазета.Ru вчера в 03:15
Рубль незначительно меняется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара уменьшился на 8 коп. и составил 63,08 руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Происшествия
Трап врезался в самолет в московском аэропорту
Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Общество
Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву
Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.
Обновлено в 03:01
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Кино
Скончался легендарный Рутгер Хауэр
Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.
Обновлено вчера в 13:17
Здоровье
Аспирин назвали смертельно опасным
Обновлено в 04:35
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
В городе Армавире (Краснодарский край) сбежал из-под стражи опасный преступник, сообщает областное управление ФСИН.
Обновлено в 02:56
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Кино
Микки Рурк сыграет в фильме «Брат-3» за 300 тысяч долларов
Через месяц 66-летний актер прилетит в Россию. Микки Рурк примет участие в фильме Стаса Барецкого «Брат-3», съемки которого не за горами.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.
Обновлено в 04:30
Кино
Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети
В сети появился трейлер к российской версии сериала «Чернобыль».
Обновлено вчера в 19:59
Авто
Почему Госдума не одобрила идею сужения парковочных мест
Депутаты Государственной Думы не захотели одобрить предложение Росстата касательно сужения мест для авто на автомобильных парковках.
Обновлено в 05:21
Общество
Шестилетний мальчик устроился охранником к Кадырову
Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, чьи родители выложили в интернет видео с рассказом ребенка о мечте охранять чеченского лидера.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Экономика
Чистая прибыль Ford в I полугодии сократилась в 2,2 раза
Чистая прибыль за второй квартал составила 148 миллионов долларов, что более чем в семь раз меньше уровня предыдущего года, когда прибыль составляла 1,066 миллиарда долларов.
Обновлено в 03:01
Интернет
Google Фото используют более 1 миллиарда пользователей
Популярный сервис Google Фото получил одно из первых мест по посещаемости среди пользователей корпоративных сервисов.
Обновлено в 04:18
Энергетика
«Ъ» узнал, что «Роснефть» требует налоговых льгот из-за сделки ОПЕК+
"Роснефть" требует 460 млрд рублей налоговых льгот для Приобского месторождения из-за сокращения добычи в соответствии со сделкой ОПЕК+, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:13
Теннис
Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне из-за проблем с визой
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не примет участия в турнире WTA в Вашингтоне из-за проблем с получением визы США.
Обновлено в 04:00
Авто
В России может появиться еще один завод по выпуску иностранных авто — СМИ
Ещё один автомобильный завод по выпуску иностранных моделей планирует открыть калининградская компания «Автотор» в России, заявил генеральный директор «Автотор холдинга» Александр Сорокин.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В белорусского дипломата стреляли в Анкаре
В министерстве иностранных дел Белоруссии подтвердили информацию о ранении белорусского дипломата в Анкаре и заявили, что стрелявший — неуравновешенный гражданин Турции.
Обновлено вчера в 15:13
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»
Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи, ранее выступавшим за французский "Марсель".
Обновлено в 05:22
Общество
В Екатеринбурге выбрали ведущих артистов на День города
День города в Екатеринбурге пройдёт под аккомпанемент группы «Чайф».
Обновлено в 05:19
Футбол
«Химки» разгромили «Енисей» и вышли на первое место в ФНЛ
Обновлено в 03:23