Рубль незначительно меняется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным на 10.04 мск, курс доллара уменьшился на 8 коп. и составил 63,08 руб.

Рубль поднимается к доллару и евро

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