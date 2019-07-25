Рубль укрепился по отношению к доллару и евро на Московской бирже, сообщает Интерфакс . Это произошло на фоне небольшого повышения стоимости нефти. Отмечается, что первые сделки по доллару проходили на уровне 63,12-63,29 рубля, евро снизился до 70,41 рубля, бивалютная корзина до 66,41 рубля.

Рубль укрепился к доллару и евро

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Политика Путин отменил некоторые санкции против Турции Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Общество Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.

Кино Авторы «Игры престолов» ответили на петицию фанатов Директор телеканала HBO Кейси Блойс впервые отреагировал на петицию фанатов «Игры престолов», в которой они требуют переснять восьмой сезон сериала.

Происшествия ФСБ задержало главу госдирекции Ленобласти по делу о крупном хищении ФСБ задержала главу госучреждения "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" Ленинградской области Алексея Бирюкова по подозрению в хищении средств на реставрацию памятника "Интендантские склады".

Происшествия Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.

Футбол ПФЛ объяснила хакерской атакой появление «Газмяса» на своем сайте Клуб «Газмяс» появился среди участников первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в результате хакерской атаки и вскоре был удален.

Футбол «Кристал Пэлас» выкупил права на Айю Пресс-служба "Кристал Пэлас" сообщает, что клуб выкупил права у "Суонси" на нападающего Жордана Айю.

Общество Каждый второй россиянин хотел бы иметь дачу Больше половины россиян (52% респондентов), не имеющих загородной недвижимости, хотели бы иметь собственную дачу, следует из результата опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Общество Госдума приняла закон о выплате детского пособия до трех лет С 1 января 2020 года увеличатся количество семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.

Спорт Бузова признана одной из самых успешных звезд России Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.

Авто Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport Представленная в Таиланде рестайлинговая версия имеет измененный передок, причем новые здесь не только фары и решетка радиатора.

Происшествия Забайкальский суд оценил пытки в местной полиции в 100 тысяч рублей Двум жителям Забайкальского края присудили по 100 тысяч рублей за пытки, которым они подверглись в полиции; об этом в четверг сообщает правозащитная организация "Зона права" со ссылкой на юриста Романа Сукачева.

Общество Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.

Футбол «Зенит» интересуется футболистом «Ювентуса» Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" интересуется 21-летним турецким защитником итальянского "Ювентуса" Мерихом Демиралом, сообщает Tuttosport.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата В Анкаре неизвестный выстрелил в белорусского дипломата. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Единоборства Умер российский боксер Максим Дадашев В США в результате полученных в ходе поединка травм в возрасте 28 лет умер российский боксер Максим Дадашев, сообщили представители команды спортсмена.

Музыка Фестиваль «Старый Новый Рок» на «Волне» может стать последним На сегодняшней пресс-конференции, посвященной фестивалю "Старый Новый Рок" на "Волне", директор фестиваля Евгений Горенбург сказал, что "Старый Новый Рок" на "Волне", а также зимний "Старый Новый Рок" могут стать последними фестивалями такого формата.