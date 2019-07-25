Финансы
Рубль укрепился к доллару и евроИжевскИнфо.РУ вчера в 06:40
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро на Московской бирже, сообщает Интерфакс . Это произошло на фоне небольшого повышения стоимости нефти. Отмечается, что первые сделки по доллару проходили на уровне 63,12-63,29 рубля, евро снизился до 70,41 рубля, бивалютная корзина до 66,41 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 08:44, Вашингтон
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 07:09
Политика
Путин отменил некоторые санкции против Турции
Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Политика
Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии коллажем с Шойгу
Обновлено вчера в 14:38
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Футбол
«Динамо» объявило о переходе футболиста «Марселя» Н’Жие
Обновлено в 06:34
Кино
Авторы «Игры престолов» ответили на петицию фанатов
Директор телеканала HBO Кейси Блойс впервые отреагировал на петицию фанатов «Игры престолов», в которой они требуют переснять восьмой сезон сериала.
Обновлено в 07:04
Происшествия
ФСБ задержало главу госдирекции Ленобласти по делу о крупном хищении
ФСБ задержала главу госучреждения "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" Ленинградской области Алексея Бирюкова по подозрению в хищении средств на реставрацию памятника "Интендантские склады".
Обновлено в 08:33
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Футбол
ПФЛ объяснила хакерской атакой появление «Газмяса» на своем сайте
Клуб «Газмяс» появился среди участников первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в результате хакерской атаки и вскоре был удален.
Обновлено в 05:10
Футбол
«Кристал Пэлас» выкупил права на Айю
Пресс-служба "Кристал Пэлас" сообщает, что клуб выкупил права у "Суонси" на нападающего Жордана Айю.
Обновлено в 05:06
Общество
Каждый второй россиянин хотел бы иметь дачу
Больше половины россиян (52% респондентов), не имеющих загородной недвижимости, хотели бы иметь собственную дачу, следует из результата опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 08:33
Общество
Госдума приняла закон о выплате детского пособия до трех лет
С 1 января 2020 года увеличатся количество семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.
Обновлено вчера в 11:47
Спорт
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Авто
Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Представленная в Таиланде рестайлинговая версия имеет измененный передок, причем новые здесь не только фары и решетка радиатора.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Забайкальский суд оценил пытки в местной полиции в 100 тысяч рублей
Двум жителям Забайкальского края присудили по 100 тысяч рублей за пытки, которым они подверглись в полиции; об этом в четверг сообщает правозащитная организация "Зона права" со ссылкой на юриста Романа Сукачева.
Обновлено в 08:21
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 04:56
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Футбол
«Зенит» интересуется футболистом «Ювентуса»
Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" интересуется 21-летним турецким защитником итальянского "Ювентуса" Мерихом Демиралом, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
В Анкаре неизвестный выстрелил в белорусского дипломата. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:00
Единоборства
Умер российский боксер Максим Дадашев
В США в результате полученных в ходе поединка травм в возрасте 28 лет умер российский боксер Максим Дадашев, сообщили представители команды спортсмена.
Обновлено 23 июля в 11:14
Музыка
Фестиваль «Старый Новый Рок» на «Волне» может стать последним
На сегодняшней пресс-конференции, посвященной фестивалю "Старый Новый Рок" на "Волне", директор фестиваля Евгений Горенбург сказал, что "Старый Новый Рок" на "Волне", а также зимний "Старый Новый Рок" могут стать последними фестивалями такого формата.
Обновлено в 04:29
Футбол
«Краснодар» договорился о трансфере Кабелла
Кабелла попросил руководство «Сент-Этьена» отпустить его в «Краснодар», приняв предложение российского клуба.
Обновлено вчера в 06:06