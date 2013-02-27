Финансы
Рубль «подкосили» новости о пакете новых санкций СШАREGNUM 00:09
Bloomberg сообщил, что пакет включает в себя меры в отношении российского банковского сектора. Ни раз можно было наблюдать, как рубль ослаблялся на новостях о новых санкциях, а затем быстро отыгрывал понесенные потери.
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Финансы
Рубль стремительно вырос к доллару и евро
Рубль стремительно растет на открытии торгов, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:09
Футбол
Ибрагимович заработал и реализовал два пенальти в матче MLS
Обновлено в 02:14
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Жилые комплексы планируют оснастить системой распознавания лиц
Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре
В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Четыре человека скончались после ужина в доме престарелых во Франции
Четыре постояльца дома престарелых "Ла Шенре" скончались, еще 22 пострадали во французском городе Лерм, пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию "Франс энфо".
Обновлено в 01:47
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины
Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.
Обновлено в 02:42
Экономика
В России предложили удвоить НДС для напитков с сахаром
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:54
Происшествия
Падение метеора в США попало на видео
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
В России стартовал весенний призыв
В ходе весеннего призыва на военную службу, который начался 1 апреля, в Российскую армию будут направлены 135 тыс. человек.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Политика
В ЦИК Украины привели данные о явке на выборах
Явка украинских избирателей на выборах главы государства составила 16,08%.
Обновлено вчера в 08:51
Спорт
Драчев призвал коллег прекратить споры в прессе
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев призвал коллег прекратить прекратить споры в медийном пространстве.
Обновлено в 02:57
Здоровье
Томичей просят помочь 3-летней девочке с ДЦП
Девочка перенесла операцию: биопсия сигмовидной кишки, аппендэктомия. С года были установлены диагнозы ДЦП, спастический тетрапарез, ЗПРР.
Обновлено вчера в 21:30
Кино
Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса
На 78-м году жизни скончалась британская актриса Таня Мале. Информация об этом появилась в Twitter франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 02:22
Важное за сутки
Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц
В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы.
Обновлено в 02:54
Авто
Производство минивэнов Ford C-Max и Grand C-Max прекратят в июне
Американский производитель в июне на немецком заводе в Саарлуи прекратит выпускать минивэны C-Max и Grand C-Max.
Обновлено вчера в 13:13
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Каракасе люди в гражданской одежде открыли огонь по протестующим
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В США при крушении вертолета погибли два пилота корпуса морской пехоты
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии
Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Председатель Свердловского облсуда ушел в отставку
Указом президента РФ № 196 от 27.02.2013 г. Дементьев был назначен председателем Свердловского областного суда на шестилетний срок полномочий.
Обновлено в 02:00
Космос
«Нибиру приближает Судный День»: На Дальний восток обрушилась снежная вьюга с громом и молнией
Обновлено вчера в 18:53
Футбол
«Аякс» в меньшинстве победил ПСВ
"Аякс" обыграл ПСВ в матче 27-го тура чемпионата Голландии (3:1). На 57-й минуте встречи клуб из Амстердама остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник Нуссаир Мазрауи.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России
Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.
Обновлено в 00:00
Энергетика
Цены на нефть «готовятся обновить» максимумы
Торговая сессия 29 марта для нефти сложилась благоприятно. Цены на черное золото продолжили рост. Зафиксированный максимум составил $68,28.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко
Футболист пообещал жене исправиться. Анастасия Костенко отпраздновала в столичном ресторане накануне своё 25-летие.
Обновлено вчера в 11:00