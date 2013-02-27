Рубль «подкосили» новости о пакете новых санкций СШАREGNUM 00:09

Bloomberg сообщил, что пакет включает в себя меры в отношении российского банковского сектора. Ни раз можно было наблюдать, как рубль ослаблялся на новостях о новых санкциях, а затем быстро отыгрывал понесенные потери.

Финансы Рубль стремительно вырос к доллару и евро Рубль стремительно растет на открытии торгов, следует из данных Московской биржи.

Экономика Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.

Политика США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Общество Жилые комплексы планируют оснастить системой распознавания лиц Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц.

Политика В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.

Происшествия Четыре человека скончались после ужина в доме престарелых во Франции Четыре постояльца дома престарелых "Ла Шенре" скончались, еще 22 пострадали во французском городе Лерм, пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию "Франс энфо".

Происшествия Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".

Политика Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.

Армия и оружие В России стартовал весенний призыв В ходе весеннего призыва на военную службу, который начался 1 апреля, в Российскую армию будут направлены 135 тыс. человек.

Политика Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.

Спорт Драчев призвал коллег прекратить споры в прессе Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев призвал коллег прекратить прекратить споры в медийном пространстве.

Здоровье Томичей просят помочь 3-летней девочке с ДЦП Девочка перенесла операцию: биопсия сигмовидной кишки, аппендэктомия. С года были установлены диагнозы ДЦП, спастический тетрапарез, ЗПРР.

Кино Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса На 78-м году жизни скончалась британская актриса Таня Мале. Информация об этом появилась в Twitter франшизы о Джеймсе Бонде.

Важное за сутки Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы.

Авто Производство минивэнов Ford C-Max и Grand C-Max прекратят в июне Американский производитель в июне на немецком заводе в Саарлуи прекратит выпускать минивэны C-Max и Grand C-Max.

Политика Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.

Политика Председатель Свердловского облсуда ушел в отставку Указом президента РФ № 196 от 27.02.2013 г. Дементьев был назначен председателем Свердловского областного суда на шестилетний срок полномочий.

Футбол «Аякс» в меньшинстве победил ПСВ "Аякс" обыграл ПСВ в матче 27-го тура чемпионата Голландии (3:1). На 57-й минуте встречи клуб из Амстердама остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник Нуссаир Мазрауи.

Общество Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.

Энергетика Цены на нефть «готовятся обновить» максимумы Торговая сессия 29 марта для нефти сложилась благоприятно. Цены на черное золото продолжили рост. Зафиксированный максимум составил $68,28.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Тулой В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.