Рубль умеренно растет к доллару и евро на открытии торговГазета.Ru вчера в 02:05

Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи. В начале дня курс доллара снижался на 16 коп. и составлял 65,78 руб.

Рубль умеренно растет к доллару и евро на открытии торгов

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