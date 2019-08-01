Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 20 копеек – до 63,82 рубля, курс евро опустился на 3 копейки – до 70,47 рубля. Стоимость нефти утром снижается до 64,33 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Политика Трамп заявил о переименовании СССР в Россию Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Россия раньше называлась Советским Союзом.

Армия и оружие В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".

Политика В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2» Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.

Происшествия Крупный пожар случился в центре Москвы В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелась здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Армия и оружие Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.

Политика Большинство демократов палаты представителей требуют импичмента Трампа РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.

Политика Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, который, в частности, увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Здоровье В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.

Наука Найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга Как передает MedicalXpress, прионная инфекция, а также бешенство у коров и болезнь Крейтцфельдта приводят к преждевременной смерти из-за гибели мозга.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Финансы Индекс РТС опустился ниже отметки в 1300 пунктов впервые с 4 июня В последний раз индекс находился ниже отметки в 1300 пунктов 4 июня текущего года.

Футбол «Спартак» договорился о трансфере Тиля "Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.

Политика Стала известна зарплата Зеленского Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.

Наука Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг Похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни.

Шоу-бизнес Интарс Бусулис: Зритель чувствует искренность Певец отметил, что хорошо общается со многими российскими звездами: Филиппом Киркоровым, Еленой Ваенгой, Денисом Клявером.

Политика МИД Франции прокомментировал выход США из ДРСМД Во Франции в пятницу, 2 августа, прокомментировали выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика CNN: Трамп обсуждал по телефону с Путиным нового посла США Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсуждали нового посла в Москве, утверждает CNN.

Технологии Amazon будет обеспечивать дата-центры в Ирландии ветряной энергией Amazon заключила соглашение о покупке всей энергии, вырабатываемой ветряной электростанцией в Корке, Ирландия.

Гаджеты Стали известны цены новых Samsung Galaxy Note10 и Note10+ для Европы Еще в начале прошлого месяца в сети распространялась информация о том, что новые Galaxy Note10 и Note10 + от компании Samsung будут доступны на рынках стран Европы по цене в 999 и 1149 евро соответственно.

Экономика Работающим пенсионерам проиндексировали пенсию С 1 августа в РФ проводится перерасчет страховых пенсий для пенсионеров, которые работали в прошлом году.