Финансы
Рубль подешевел к доллару и вырос к евроВзгляд.ру 01 августа в 03:28
Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 20 копеек – до 63,82 рубля, курс евро опустился на 3 копейки – до 70,47 рубля. Стоимость нефти утром снижается до 64,33 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».
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