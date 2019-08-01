Финансы

Рубль подешевел к доллару и вырос к евроВзгляд.ру 01 августа в 03:28

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 20 копеек – до 63,82 рубля, курс евро опустился на 3 копейки – до 70,47 рубля. Стоимость нефти утром снижается до 64,33 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.рувчера в 12:19

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:13

Рубль продолжает снижаться, доллар протестировал отметку в 64 рубля

ПРАЙМ01 августа в 08:17

Американская валюта подорожала на открытии торгов МосБиржи

News.ruвчера в 03:55

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:14

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01

Курс доллара вырос до 64,7 рубля

ТАССвчера в 03:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Политика

Трамп заявил о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено вчера в 09:09
Армия и оружие

В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины

Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".
Обновлено вчера в 07:46
Политика

В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»

Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.
Обновлено 01 августа в 08:59
Происшествия

Крупный пожар случился в центре Москвы

В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелась здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА

Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол

«Зенит» приобрел игрока «Барселоны» Малкома

Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Жукова

Обновлено вчера в 05:49
Политика

Большинство демократов палаты представителей требуют импичмента Трампа

РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.
Обновлено вчера в 19:14
Политика

Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, который, в частности, увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 17:48
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Наука

Найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга

Как передает MedicalXpress, прионная инфекция, а также бешенство у коров и болезнь Крейтцфельдта приводят к преждевременной смерти из-за гибели мозга.
Обновлено вчера в 10:56
Политика

Медведев ответил на протест Японии о своем визите на Курилы

Обновлено вчера в 05:57
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири

Обновлено 01 августа в 19:13
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Финансы

Индекс РТС опустился ниже отметки в 1300 пунктов впервые с 4 июня

В последний раз индекс находился ниже отметки в 1300 пунктов 4 июня текущего года.
Обновлено вчера в 08:56
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере Тиля

"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено вчера в 01:11
Политика

Стала известна зарплата Зеленского

Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Наука

Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг

Похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни.
Обновлено вчера в 01:40
Шоу-бизнес

Интарс Бусулис: Зритель чувствует искренность

Певец отметил, что хорошо общается со многими российскими звездами: Филиппом Киркоровым, Еленой Ваенгой, Денисом Клявером.
Обновлено вчера в 07:55
Политика

МИД Франции прокомментировал выход США из ДРСМД

Во Франции в пятницу, 2 августа, прокомментировали выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 16:32
Политика

CNN: Трамп обсуждал по телефону с Путиным нового посла США

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсуждали нового посла в Москве, утверждает CNN.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В Саратове на двухлетнего ребенка упала болгарка с крыши

Обновлено вчера в 10:28
Футбол

Cтадион «Ростова» дисквалифицирован за инцидент с фанатами «Спартака»

Обновлено вчера в 09:35
Технологии

Amazon будет обеспечивать дата-центры в Ирландии ветряной энергией

Amazon заключила соглашение о покупке всей энергии, вырабатываемой ветряной электростанцией в Корке, Ирландия.
Обновлено 01 августа в 10:19
Гаджеты

Стали известны цены новых Samsung Galaxy Note10 и Note10+ для Европы

Еще в начале прошлого месяца в сети распространялась информация о том, что новые Galaxy Note10 и Note10 + от компании Samsung будут доступны на рынках стран Европы по цене в 999 и 1149 евро соответственно.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес

Отчиму Сильвестра Сталлоне грозит срок за мошенничество

Обновлено в 02:10
Происшествия

В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека

Обновлено в 01:40
Экономика

Работающим пенсионерам проиндексировали пенсию

С 1 августа в РФ проводится перерасчет страховых пенсий для пенсионеров, которые работали в прошлом году.
Обновлено 01 августа в 00:48
Армия и оружие

Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада

Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

В Германии изъята рекордная партия кокаина на миллиард долларов

Обновлено вчера в 14:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное