Финансы

Рубль подешевел к доллару и вырос к евроВзгляд.ру 21 мая в 03:10

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 2 копейки – до 64,54 рубля, курс евро опустился на 8 копеек – до 71,98 рубля. Стоимость нефти утром выросла до 72,27 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Рубль растёт к евро

RT на русском03:01

Официальный курс доллара слегка повышен, евро чуть понижен

Росбалт07:11

По официальному курсу доллар скорректировался «в плюс» почти на 8 копеек, а евро потерял меньше копейки

Интересант05:53

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 32 копейки и к евро — на 44

Банки.ру12:23

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:20

Рубль коррекционно снижается к доллару и стабилен к евро

ПРАЙМ03:14

Курс рубля укрепился к доллару и евро

iReactor21 мая в 04:53
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Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Происшествия

Производителя поездов оштрафуют на ₽1,5 млн за сбой в московском метро

Обновлено в 18:48
Шоу-бизнес

Анна Седокова снялась топлес в джинсах от Виктории Бони

В соцсети Седокова на днях опубликовала новое фото, на котором запечатлена топлес.
Обновлено в 12:25
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Происшествия

Мужчина покорил вершины всех континентов и умер, спускаясь с Эвереста

Американец, покоривший вершины семи континентов, скончался после восхождения на Эверест, передает NBC News.
Обновлено в 19:55
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Государственная дума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:51
Экономика

Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев

"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес

Ирина Шейк прогулялась с двухлетней дочерью в парке

Шейк устроила для двухлетней дочери Леи веселую прогулку в парке, где они побегали, а затем отдохнули, посидев на газоне.
Обновлено в 19:20
Политика

Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом

Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Политика

Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии

Обновлено в 06:57
Музыка

Пересмотрены официальные итоги «Евровидения»

Организаторы "Евровидения" пересчитали официальные итоги международного песенного конкурса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза (ЕВС).
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл

Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено в 18:05
Космос

На молодом Марсе могли происходить взрывные извержения вулканов

Обновлено в 08:31
Армия и оружие

На Украине начались очередные испытания ракет «Ольха»

Украинские военные специалисты приступили к очередному этапу испытаний ракет «Ольха-М» (повышенной дальности) и «Ольха-Р» (с кассетной боевой частью).
Обновлено в 10:50
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
Происшествия

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 12:03
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Технологии

Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян

Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес

«Юля ангел наш»: Началову объявили святой

Обновлено в 04:28
Космос

В США объяснили лунный провал СССР

В августе 2016 года в США основной причиной провала лунной программы СССР называли то, что основные подрядные работы по ней проходили в организациях, находящихся в ведении Челомея, который состоял в напряженных отношениях с Королевым.
Обновлено в 17:08
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Наука

Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи

Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Обновлено в 19:00
Общество

С марта над аэропортом Южно-Сахалинска раздаются оружейные выстрелы

Установки воспроизводят репеллентные импульсные акустические сигналы, проще имитируют оружейные выстрелы разного калибра.
Обновлено в 19:04
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Политика

Жириновский сделал Зеленскому предложение. По Крыму

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает Владимиру Зеленскому реализовать несколько конкретных шагов на новом посту.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Экс-глава пензенского минздрава задержан после увольнения

«По предварительной информации, Стрючков сегодня задержан по подозрению в изнасиловании», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В Пермском крае обнаружено тело следователя

Тело следователя Следственного комитета по Пермскому краю обнаружено в городе Лысьва. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 11:31
Космос

Работавший на SpaceX инженер арестован в США

По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 19:31
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