Финансы
Рубль подешевел к доллару и вырос к евроВзгляд.ру 21 мая в 03:10
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 2 копейки – до 64,54 рубля, курс евро опустился на 8 копеек – до 71,98 рубля. Стоимость нефти утром выросла до 72,27 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
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Экономика
Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев
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Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
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Музыка
Пересмотрены официальные итоги «Евровидения»
Организаторы "Евровидения" пересчитали официальные итоги международного песенного конкурса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза (ЕВС).
Обновлено вчера в 19:41
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Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл
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Армия и оружие
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Обновлено в 10:50
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 12:03
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Технологии
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес
«Юля ангел наш»: Началову объявили святой
Обновлено в 04:28
Космос
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Обновлено в 17:08
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Наука
Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи
Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Обновлено в 19:00
Общество
С марта над аэропортом Южно-Сахалинска раздаются оружейные выстрелы
Установки воспроизводят репеллентные импульсные акустические сигналы, проще имитируют оружейные выстрелы разного калибра.
Обновлено в 19:04
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
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Политика
Жириновский сделал Зеленскому предложение. По Крыму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает Владимиру Зеленскому реализовать несколько конкретных шагов на новом посту.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Экс-глава пензенского минздрава задержан после увольнения
«По предварительной информации, Стрючков сегодня задержан по подозрению в изнасиловании», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Пермском крае обнаружено тело следователя
Тело следователя Следственного комитета по Пермскому краю обнаружено в городе Лысьва. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 11:31
Космос
Работавший на SpaceX инженер арестован в США
По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 19:31